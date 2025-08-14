Ex-FCB Junior mit Hattrick innert 6 Minuten

Fussball live auf RED+
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an.
1. Liga Classic 25/26 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Echallens Region
1
5
3
2
FC Prishtina Bern
1
4
3
2
Servette FC
1
4
3
4
FC Martigny Sports
1
2
3
4
FC Monthey
1
2
3
6
FC Amical Saint-Prex
1
2
3
7
Stade Payerne
1
1
3
8
CS Chenois
1
0
1
8
FC Naters
1
0
1
10
FC Portalban/Gletterens
1
-1
0
11
FC Coffrane
1
-2
0
11
FC La Chaux De Fonds
1
-2
0
13
FC La Sarraz-Eclepens
1
-2
0
14
FC Meyrin
1
-4
0
14
FC Sion U21
1
-4
0
16
Lancy FC
1
-5
0
Aufstiegsspiele
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Black Stars
1
3
3
2
FC Schötz
1
2
3
2
FC Solothurn
1
2
3
2
Grasshopper Club Zurich II
1
2
3
5
FC Courtetelle
1
1
3
5
FC Langenthal
1
1
3
5
SV Muttenz
1
1
3
8
FC Münsingen
1
0
1
8
Zug 94
1
0
1
10
FC Concordia Basel
1
-1
0
10
SC Buochs
1
-1
0
10
SR Delemont
1
-1
0
13
FC Bassecourt
1
-2
0
13
FC Besa Biel/Bienne
1
-2
0
13
FC Wohlen
1
-2
0
16
BSC Old Boys
1
-3
0
Aufstiegsspiele
Abstieg
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Baden
1
2
3
1
Juventus Zürich
1
2
3
3
FC Kosova Zürich
1
2
3
4
FC Tuggen
1
1
3
5
AC Taverne
1
1
3
6
FC Freienbach
1
0
1
6
FC Mendrisio
1
0
1
6
St. Gallen II
1
0
1
6
FC Wettswil-Bonstetten
1
0
1
10
FC Collina D Oro
1
0
1
10
SV Schaffhausen
1
0
1
12
FC Dietikon
1
-1
0
13
Usv Eschen-Mauren
1
-1
0
14
FC Widnau
1
-2
0
14
FC Winterthur II
1
-2
0
16
SV Hongg
1
-2
0
Aufstiegsspiele
Abstieg