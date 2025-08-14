Matchwinner bei Derbysieg Ex-FCB Junior mit Hattrick innert 6 Minuten

Aleksandar Babic erzielte im Basler Derby gegen die Old Boys einen lupenreinen Hattrick und brauchte dafür nur sechs Minuten. Der 21-Jährige durchlief sämtliche Nachwuchsteams beim FC Basel und geht nun in der 1. Liga Classic für den FC Black Stars auf Torjagd.

Publiziert: 18:38 Uhr | Aktualisiert: vor 48 Minuten