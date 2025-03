Ein perfekter Seitfallzieher Servette-Youngster begeistert mit einem absoluten Traumtor

Nicht nur in der Super League gibt es schöne Tore zu sehen, auch in unteren Ligen sorgen die Spieler für das ein oder andere Traumtor. So auch in der 1. Liga Classic, wo Servette-Youngster Alexandre Dias Patricio ein absolutes Prachtstor erzielen konnte.

Publiziert: vor 54 Minuten | Aktualisiert: vor 46 Minuten