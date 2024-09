Ein gerechtes Remis Prishtina verhindert die Tabellenführung von Besa Biel

Im dieswöchigen Match of the Week empfing der FC Prishtina Bern den FC Besa Biel, die Gäste wollten sich mit einem Sieg an die Tabellenspitze hinauf katapultieren - diese Mission gelang nicht. Die beiden Teams trennten sich 2:2 unentschieden.