Ein «Goalie-Goal» als Krönung eines Spektakelspiels

In Kooperation mit RED+ präsentiert Blick diverse Highlights aus der Promotion League und der 1. Liga Classic. Am vergangenen Sonntag gelang Torhüter Damiano Corbisiero das Kunststück eines Treffers für den FC Winterthur U21.

Es war definitiv ein Spektakel auf der Schützenwiese. Nach 18 Minuten führte die U21 des FC Winterthur bereits mit 2:0, bis zur Pause sollte das Spiel gegen den FC Uzwil aber wieder ausgeglichen sein. Auf einen frühen Treffer der Winterthurer in der zweiten Halbzeit hin, drehten die Gäste auf und gingen zwischenzeitlich gar 5:3 in Führung. Aufgrund des Anschlusstreffers in der 87. Minute stieg die Hoffnung auf einen Punktgewinn beim Heimclub nochmals an. Es liefen bereits die letzten Sekunden der Partie als Torhüter Damian Corbisiero bei einem Freitsoss sich ebenfalls in den gegnerischen Strafraum begab und ausgerechnet dieser Corbisiero sorgte tief in der Nachspielzeit für den Ausgleich und somit das 5:5.