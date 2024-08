Der Lancy FC zaubert sich zum perfekten Saisonstart

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert euch Blick zahlreiche Highlights aus den höchsten Schweizer Amateurligen. Diesmal gehört Azihar Mhoumadi vom Lancy FC die Bühne.

Der 2:1-Erfolg auswärts bei der U21-Mannschaft des FC Lausanne-Sport war für den Lancy FC am Mittwochabend der dritte Sieg im dritten Meisterschaftsspiel. Der Aufsteiger ist perfekt in die neue Saison gestartet. Mitverantwortlich für diesen Erfolg war Azihar Mhoumadi, der im Stade de la Tulière gleich beide Tore für Lancy erzielte. Am Ort, wo normalerweise die CSSL-Clubs für Action sorgen, hat Mhoumadi im Rahmen der 1. Liga Classic gezaubert.