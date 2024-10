Definitiv ein Goalgetter Ehemaliger Profi mischt 1. Liga Classic auf

Der Name von Yanis Lahiouel ist den Schweizer Fussballfans mit Sicherheit ein Begriff, wusste der mittlerweile 29-Jährige doch in der Challenge League zu gefallen. Nun spielt der Offensivspieler in der 1. Liga Classic für Lancy FC und ist dort der erhoffte Goalgetter.