YF Juventus gewinnt im Barça-Trikot gegen Baden
Highlights im Video:YF Juventus gewinnt im Barça-Trikot gegen Baden

Das steckt hinter dem Auftritt des Erstligisten
YF Juventus spielt in Barça-Trikots und klebt Logo ab

Der Zürcher Erstligist YF Juventus sorgt mit einer ungewöhnlichen Trikot-Wahl für Aufsehen. Assistenztrainer Sebastian Bauert klärt auf, warum der Klub beim Spiel in Baden mit Barça-Shirts auflief.
YF-Juventus-Spieler im Barça-Shirt. Das 1. Liga Classic-Highlight vom Wochenende.
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

Als der YF Juventus am dritten Spieltag der 1. Liga Classic in Baden AG gastiert, sorgt der Trikotsatz der Zürcher für mehr Aufsehen als das Spiel selbst. Die Amateur-Kicker laufen in Shirts des FC Barcelona aus der Saison 2022/23 auf, einzig das Logo der Katalanen wurde mit dem eigenen Vereinswappen überdeckt.

Das sorgt natürlich für ordentlich Aufregung in den sozialen Medien und es verbreiten sich diverse Gerüchte über mögliche finanzielle Schwierigkeiten der Zürcher.

«Er ist Barça-Fan»

Sebastian Bauert – Assistenscoach von YF Juventus und Sohn von Sportchef Piero Bauert – klärt gegenüber Blick nach dem Vorfall auf. Auf die Frage, ob das Trikot aus finanziellen Gründen ersetzt wurde, antwortet Bauert amüsiert: «Nein, mein Vater findet die Trikots nur sehr schön.» Bereits im Jahr 2020 war die Familie Bauert zu Gast bei Blick und Vater Piero offenbarte schon damals seine Liebe zum FC Barcelona, indem er im Trainingsanzug der Katalanen zum Fototermin erschien.

Pläne eines eigenen Designs für das Auswärtstrikot bestünden derzeit nicht. Vorläufig sei man mit den Barça-Shirts gut bedient. Und auch das Heimtrikot, das für die aktuelle Saison in Orange gehalten ist, weist eine farbliche Verbindung zum Vereinslogo von Barça hin. Bauert erläutert im Gespräch auch, dass sie nicht nur über die Trikots, sondern auch über Trainingsanzüge Barcelonas verfügen.

Anhänger bleiben unbeeindruckt

Den Fans des YF Juventus ist das Trikot bereits bekannt, und für sie sei das «nichts Weltbewegendes», wie Bauert erklärt. Denn die Zürcher seien bereits zuvor in dem Trikot aufgelaufen. «Die Heimfans in Baden fanden die Sache mit dem Trikot natürlich lustig.»

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an. 

Mehr Infos unter red.sport.
1. Liga Classic 25/26 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Servette FC
Servette FC
3
6
9
2
FC Naters
FC Naters
3
6
7
3
FC Monthey
FC Monthey
3
4
7
4
FC Prishtina Bern
FC Prishtina Bern
2
6
6
5
Stade Payerne
Stade Payerne
2
4
6
6
FC Amical Saint-Prex
FC Amical Saint-Prex
3
2
6
7
FC Martigny Sports
FC Martigny Sports
3
1
4
8
FC Portalban/Gletterens
FC Portalban/Gletterens
3
0
4
9
FC Echallens Region
FC Echallens Region
3
0
3
10
Lancy FC
Lancy FC
3
-7
3
11
CS Chenois
CS Chenois
3
-1
2
12
FC Coffrane
FC Coffrane
2
-2
1
12
FC La Chaux De Fonds
FC La Chaux De Fonds
2
-2
1
14
FC La Sarraz-Eclepens
FC La Sarraz-Eclepens
3
-4
1
15
FC Sion U21
FC Sion U21
3
-5
1
16
FC Meyrin
FC Meyrin
3
-8
0
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SV Muttenz
SV Muttenz
3
7
9
2
FC Black Stars
FC Black Stars
3
6
9
3
Grasshopper Club Zurich II
Grasshopper Club Zurich II
3
5
9
4
FC Concordia Basel
FC Concordia Basel
3
7
6
5
SR Delemont
SR Delemont
3
3
6
6
Zug 94
Zug 94
2
1
4
7
FC Courtetelle
FC Courtetelle
2
1
4
8
FC Solothurn
FC Solothurn
3
1
4
9
FC Langenthal
FC Langenthal
2
-1
3
10
FC Wohlen
FC Wohlen
3
-2
3
11
FC Bassecourt
FC Bassecourt
3
-2
3
12
FC Schötz
FC Schötz
3
-5
3
13
FC Münsingen
FC Münsingen
3
-2
1
14
FC Besa Biel/Bienne
FC Besa Biel/Bienne
2
-5
0
15
SC Buochs
SC Buochs
3
-5
0
16
BSC Old Boys
BSC Old Boys
3
-9
0
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Juventus Zürich
Juventus Zürich
3
7
9
2
FC Freienbach
FC Freienbach
3
3
7
3
FC Baden
FC Baden
3
3
6
4
AC Taverne
AC Taverne
3
2
6
5
FC Tuggen
FC Tuggen
3
1
6
6
FC Kosova Zürich
FC Kosova Zürich
3
-1
6
7
FC Wettswil-Bonstetten
FC Wettswil-Bonstetten
3
1
4
8
FC Widnau
FC Widnau
2
-1
3
9
FC Dietikon
FC Dietikon
3
-2
3
10
SV Hongg
SV Hongg
3
-3
3
11
Usv Eschen-Mauren
Usv Eschen-Mauren
3
-1
2
12
St. Gallen II
St. Gallen II
3
-2
2
13
FC Mendrisio
FC Mendrisio
2
-1
1
13
SV Schaffhausen
SV Schaffhausen
2
-1
1
15
FC Winterthur II
FC Winterthur II
2
-2
1
16
FC Collina D Oro
FC Collina D Oro
3
-3
1
