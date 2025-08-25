Der Zürcher Erstligist YF Juventus sorgt mit einer ungewöhnlichen Trikot-Wahl für Aufsehen. Assistenztrainer Sebastian Bauert klärt auf, warum der Klub beim Spiel in Baden mit Barça-Shirts auflief.

1/6 YF-Juventus-Spieler im Barça-Shirt. Das 1. Liga Classic-Highlight vom Wochenende.

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Als der YF Juventus am dritten Spieltag der 1. Liga Classic in Baden AG gastiert, sorgt der Trikotsatz der Zürcher für mehr Aufsehen als das Spiel selbst. Die Amateur-Kicker laufen in Shirts des FC Barcelona aus der Saison 2022/23 auf, einzig das Logo der Katalanen wurde mit dem eigenen Vereinswappen überdeckt.

Das sorgt natürlich für ordentlich Aufregung in den sozialen Medien und es verbreiten sich diverse Gerüchte über mögliche finanzielle Schwierigkeiten der Zürcher.

«Er ist Barça-Fan»

Sebastian Bauert – Assistenscoach von YF Juventus und Sohn von Sportchef Piero Bauert – klärt gegenüber Blick nach dem Vorfall auf. Auf die Frage, ob das Trikot aus finanziellen Gründen ersetzt wurde, antwortet Bauert amüsiert: «Nein, mein Vater findet die Trikots nur sehr schön.» Bereits im Jahr 2020 war die Familie Bauert zu Gast bei Blick und Vater Piero offenbarte schon damals seine Liebe zum FC Barcelona, indem er im Trainingsanzug der Katalanen zum Fototermin erschien.

Pläne eines eigenen Designs für das Auswärtstrikot bestünden derzeit nicht. Vorläufig sei man mit den Barça-Shirts gut bedient. Und auch das Heimtrikot, das für die aktuelle Saison in Orange gehalten ist, weist eine farbliche Verbindung zum Vereinslogo von Barça hin. Bauert erläutert im Gespräch auch, dass sie nicht nur über die Trikots, sondern auch über Trainingsanzüge Barcelonas verfügen.

Anhänger bleiben unbeeindruckt

Den Fans des YF Juventus ist das Trikot bereits bekannt, und für sie sei das «nichts Weltbewegendes», wie Bauert erklärt. Denn die Zürcher seien bereits zuvor in dem Trikot aufgelaufen. «Die Heimfans in Baden fanden die Sache mit dem Trikot natürlich lustig.»

