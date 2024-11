Sehenswerter Ausgleich bei einem Spektakel in Tuggen

In Kooperation mit RED+ präsentiert Blick regelmässig Highlights aus den höchsten Schweizer Amateurligen. In diesem Fall richtet sich die Aufmerksamkeit auf die 1. Liga Classic und dort auf das spektakuläre 3:4 zwischen dem FC Tuggen und dem FC Linth 04.

Der FC Linth 04 gewann am Samstag auswärts beim FC Tuggen in einer mit sieben Toren besonders unterhaltsamen Partie. Vor der Pause gelang Caine Keller der sehenswerteste Treffer des Spiels und definitiv ein Highlight des Wochenendes in der 1. Liga Classic. Der ehemalige Wil-Junior traf für den FC Tuggen zum zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1. Gegenspieler Ronnie Aeberli klärte den Ball zwar aus der akuten Gefahrenzone, aber Keller nützte den Freiraum und zirkelte die Kugel aus der Distanz völlig unhaltbar in die Maschen.