Flanke Bung Hua, Kopfball Bung Meng – Tor. Die Luzern-Fans freuten sich letzte Woche beim 4:1-Sieg gegen Lausanne über das Märchen der Brüder Freimann. Brüder gehören beim FCL zur Tradition. 2016/17 sorgten Christian und Marco Schneuwly (Bild) für Torjubel. In der zweiten Hälfte des Jahres 2011 waren die wohl berühmtesten Schweizer Fussball-Brüder beim FCL die Stars: Murat Yakin als Trainer am Spielfeldrand – und Hakan als Regisseur auf dem Platz.

Foto: TOTO MARTI

Robbie Fowler

In Armut aufgewachsen gewann er 2001 mit Liverpool UEFA-Cup, FA-Cup sowie Ligapokal. Sein Rekord von 128 Toren in der Premier League für Liverpool wurde erst im März 2023 von Mohamed Salah geknackt. Robbie Fowler spielte 26-mal für die englische Nationalmannschaft. Er wird am Mittwoch 50.

Foto: KEY

Die besten Springreiter am Weltcupfinal

1 Steve Guerdat (42, Sz): 3 Siege, 2x Rang 2, 1x Rang 3

Heute endet in Basel der 45. Weltcupfinal im Springreiten. Zwei Reiter teilen sich den Platz 1 im Ranking der erfolgreichsten Final-Teilnehmer. Steve Guerdat gewann ihn 2015, 2016 und 2019. In diesem Jahr fehlt er verletzt – Bandscheibenoperation.

1 Rodrigo Pessoa (52, Bra): 3 Siege, 2x Rang 2, 1x Rang 3

Der Brasilianer ist der einzige, der den Final drei Jahre hintereinander gewinnen konnte. Ihm gelang der Hattrick 1998 bis 2000. Auch Rodrigos Vater Nelson stand im Final einmal auf dem Podest: 1991 als Zweiter in Göteborg.

3 Hugo Simon (82, Ö): 3 Siege, 1x Rang 2, 2x Rang 3

Der gebürtige Deutsche, der aus sportlichen Gründen die Nation wechselte, ist der älteste Dreifach-Sieger. Auch mit über 70 Jahren traf man ihn noch regelmässig hoch zu Ross an. Sein E. T. ist eines der erfolgreichsten Pferde aller Zeiten.

4 Meredith Michaels-Beerbaum (55, De): 3 Siege, 1x Rang 2

In Los Angeles geboren, nahm sie 1998 nach der Hochzeit mit Springreiter Markus Beerbaum die deutsche Staatsbürgerschaft an. Mit dem deutschen Team gewann sie dann in Rio 2016 Olympia-Bronze.

5 Marcus Ehning (50, De): 3 Siege, 1x Rang 3

Nicht nur den Weltcupfinal, auch eine der schwersten Prüfungen überhaupt konnte Ehning dreimal gewinnen – den Grossen Preis von Aachen. 2025 ist er als Einziger dieser Top 5 in Basel am Start, lag nach 2 von 3 Springen auf Rang 15.

6 Vierfachsprünge

zeigte Ilia Malinin bei seiner WM-Gold-Kür in Boston – Axel, Flip, Lutz, Rittberger, Salchow und Toeloop. Der vierfache Axel (weil man vorwärts abspringt und rückwärts landet, braucht es viereinhalb Drehungen) gelang bisher nur ihm in einem Wettkampf! Der US-Amerikaner will sich übrigens auch an fünffache Sprünge wagen.

Foto: keystone-sda.ch