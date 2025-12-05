Es ist dunkel geworden, hier in Abu Dhabi. Das zweite Training begann um 17 Uhr – also bei gleichen Bedingungen wie am Sonntag beim WM-Finale. Schnellster bei Vollmond und nur 25 Grad: Norris vor Verstappen. Sauber: 5. Hülkenberg, 6. Bortoleto.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Die Weltmeister-Prognosen im Fahrerlager, wo sich ein ganzes Feld von früheren GP-Piloten tummelt, gehen meistens Richtung Lando Norris – mit einem Nebensatz: «Aber Verstappen ist ein Tier, das die Beute sofort verschlingt, wenn sich die Gelegenheit bietet!»

Ärger mit Max und Lando

Das zweite Training begann mit einem Paukenschlag. Max Verstappen (28) war mit dem Red Bull auf einer langsamen Runde und stellte sich nicht geschickt an, als WM-Leader Lando Norris (26) ihn überholte. Der McLaren-Pilot, schon seit Tagen gereizt und genervt: «Das wäre beinahe ein Crash geworden!»

Die FIA reagierte sofort: Untersuchung. Doch die Kommissare wollten offenbar (noch) keinen Ärger und meldeten keine weiteren Folgen. Sie ahnen es: Das wird bis zum Saisonende nach 58 Runden auf dem 5,281 km langen Kurs sicher nicht die einzige heikle und diskutierbare Szene bleiben.

Hamilton-Drama ohne Ende

Auf dem Zeiten-Computer gaben vorerst Hadjar im Racing Bulls-Honda und Bearman im Haas-Ferrari den Ton an – vor Norris und Verstappen. Der WM-Dritte und klare Aussenseiter, Oscar Piastri (24), blieb im Windschatten der beiden meistgenannten Titelfavoriten.

Bei Ferrari scheint das ungleiche Duell zwischen Leclerc und Hamilton weiterzugehen. Kann der Brite am Sonntag wenigstens noch den 6. WM-Platz retten? Er liegt nur noch zwei Punkte vor dem erwachten Mercedes-Rookie Kimi Antonelli (19).

Schafft Sauber das Wunder?

Nach einer halben Stunde tobte ganz vorne wieder das Duell zwischen Vorjahressieger Norris und dem Vierfach-Champion Verstappen. Ein kleiner Blick nach hinten und schon findet man, wie im ersten Training, die beiden Sauber bei den Verfolgern: 5. Hülkenberg, 6. Bortoleto.

Selbst Ehrengast Peter Sauber (82) hat gerechnet: «Wir brauchen noch fünf Punkte, um Haas vom 8. Platz zu verdrängen, wenn das US-Team ohne Punkte bleibt. Aber Bearman und Ocon sind gefährlich.» Muss Sauber sein Lebenswerk als WM-Vorletzter an Audi übergeben?

McLaren gut – Red Bull schwach

Zum Schluss des zweiten Trainings gingen alle Autos auf die Longruns, also die Distanz Versuche. Da wird mit wenigen Runden das Reifenmanagement für den Grand Prix hochgerechnet. Erste Ergebnisse: Norris scheint da weit voraus. Auch wenn Piastri am Ende stark aufholte.

Auch Sauber scheint mit beiden Autos gut im Rennen zu liegen. Sicher nicht zufrieden kann bis jetzt Verstappen sein. Aber eben: Es sind alles Hochrechnungen. Wird die Strecke am Sonntag um zehn Grad wärmer (jetzt 29 Grad). Dann sieht alles wieder anders aus.

Resultate des 1. Trainings

Resultate des 2. Trainings