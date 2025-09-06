Pierre Gasly unterzeichnet langjährigen Vertrag

Pierre Gasly fährt auch künftig für Alpine. Foto: ANNA SZILAGYI / POOL

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Pierre Gasly verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 2028, wie das Team von Flavio Briatore am Samstag bekannt gibt.

Der heute 29-jährige Gasly war zur Saison 2023 vom damaligen Team Alpha Tauri zu Alpine gewechselt. Vor fünf Jahren hatte der Franzose für Red Bulls Schwesterteam den Grossen Preis von Italien in Monza gewonnen.