Zürcherin in der F1 Academy Crash mit der Teamkollegin führt zu 10-Sekunden-Strafe

Die Schweizer Rennfahrerin Tina Hausmann (18) erlebt ein schwieriges Debüt in der F1 Academy in Shanghai. Nach Kollisionen in beiden Rennen und einer Zeitstrafe bleibt sie ohne Punkte.

Publiziert: vor 56 Minuten