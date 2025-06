Die Formel 1 startet 2026 mit 24 Rennen, beginnend am 8. März in Melbourne. Neu im Kalender ist Madrid, während Imola wegfällt.

Max Verstappen im März in Melbourne. Hier startet auch 2026 die neue Formel-1-Saison. Foto: WILLIAM WEST

Die Formel 1 startet in der kommenden Saison erneut in Melbourne. Das erste von insgesamt 24 Rennen 2026 ist für den 8. März auf dem Albert Park Circuit in der australischen Metropole geplant, dann geht es für die Motorsport-Königsklasse weiter nach China und Japan.

Neu im Kalender im kommenden Jahr ist Madrid. In der spanischen Hauptstadt wird am 13. September auf einem Stadtkurs beim Messegelände gefahren. Nicht mehr dabei ist das Rennen im italienischen Imola. Das Saisonfinale steigt am 6. Dezember in Abu Dhabi.

Die Formel 1 erwartet im neuen Jahr eine grosse Regelreform hin zu noch mehr Nachhaltigkeit. Dann werden die Autos unter anderem mit hundertprozentig CO2-neutralem Kraftstoff fahren.

Wegen des neuen Reglements soll auch wieder mehr getestet werden vor der Saison. Total drei Tests sind eingeplant in Spanien und Bahrain. Diese Termine wurden jedoch noch nicht kommuniziert.