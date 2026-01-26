Testfahrten in Barcelona Erste Formel-1-Boliden der Saison 2026

Mit nur sieben der elf Teams begannen auf der eiskalten Rennstrecke von Barcelona, die fünftägigen Geister-Tests der Formel 1. Bei sieben Grad Asphalt-Temperatur werden die Teams bis zu den Bahrain-Tests Mitte Februar kaum schlauer.