Erste Formel-1-Boliden der Saison 2026

Mit nur sieben der elf Teams begannen auf der eiskalten Rennstrecke von Barcelona, die fünftägigen Geister-Tests der Formel 1. Bei sieben Grad Asphalt-Temperatur werden die Teams bis zu den Bahrain-Tests Mitte Februar kaum schlauer.
Publiziert: 18:33 Uhr
