1/18 Audi lässt in München die Hüllen fallen: Das Auto-Design für den Einstieg mit Sauber in die Formel 1 steht jetzt fest. Foto: AFP

Die Katze ist aus dem Sack. Am Mittwochabend hat Audi sein Auto für den Einstieg in die Formel 1 präsentiert. Silber, Schwarz und Rot sind die Farben, die der Sauber-Bolide künftig im Audi-Kleid tragen wird. Das Design ist zwar noch nicht endgültig – die Sponsoren fehlen noch – aber schon jetzt ist klar: Audi macht aus Sauber einen Silberpfeil.

«Wir wollen das markanteste Auto auf der Rennstrecke haben», sagt Design-Chef Massimo Frascella. Mit Silber als dominierende Farbe gelingt das. Diese Farbe weckt bei manchem Formel-1-Fan Erinnerungen an die Silberpfeile, den dominierenden deutschen Rennwagen aus der Nachkriegszeit.

Auch Sauber hat Verbindungen zu Silber. Vor dem Einstieg in die Königsklasse kooperierte man als Sauber-Mercedes in der Sportwagen-WM mit den Deutschen und siegte in Le Mans. Der Rennwagen war 1989 ebenfalls silbern lackiert und wurde als Silberpfeil bezeichnet.

1:24 Rennsportlegende prophezeit: «In zwei Jahren ist man vorne mit dabei»