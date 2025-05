Die letzten 60 Minuten vor der Qualifikation ab 16 Uhr. Die Horror-Stunde im Fürstentum kann den GP schon entscheiden. Das Pole-Motto: Ferrari oder McLaren – oder doch Verstappen? In der vorletzten Minute crashte Hamilton vor der Casino-Kurve.

1/8 Charles Leclerc ist im dritten Training von Monaco wieder der Schnellste. Foto: Lukas Gorys

Roger Benoit Formel-1-Experte

Die besten sieben Startplätze 2025 gingen auf das Konto von Weltmeister Max Verstappen (27) und WM-Leader Oscar Piastri (24). Sie eroberten je drei Poles. Nur beim Saisonstart in Melbourne donnerte Norris von ganz vorne los.

Sauber-Duo braucht Wunder

Bei Sauber versucht Gabriel Bortoleto (20) bereits zum vierten Mal in den zweiten Teil der Qualifikation vorzustossen. Das gelang Teamkollege Nico Hülkenberg (37) nur einmal – in China.

Die Plätze im dritten Training lassen kaum grosse Hoffnung der Hinwiler Fans aufkommen: 13. Hülkenberg, 19. Bortoleto.

Gelb schneller als Rot?

Interessant ist hier die Reifenwahl. Vor einer Woche in Imola fuhren Russell (Mercedes) und die beiden Aston Martin von Stroll und Alonso im Top-Ten-Finale mit dem gelben Medium-Reifen. Der Rest war Rot – oder eben weich.

Achtung, diese zwei Teams haben auch in Monaco für das Wochenende noch die frischesten Hart- und Medium-Reifen (je zwei Sätze). Was sehen wir am Mittelmeer?

Hülk verbremst sich

Das dritte Training kam bei 22 Grad nur schleppend in die Gänge. Keiner wollte sich noch irgendwelche Teile vor der grossen Zeitenjagd an den Leitplanken abschlagen. Für den ersten Zwischenfall sorgte Hülkenberg, der sich nach 17 Minuten in der Zielkurve verbremste.

Nach 20 Minuten übernahmen Norris, Leclerc und Piastri kurz das Kommando. Dann meldeten sich auch Hamilton, Verstappen und Albon vorne an. Damit ist der engste Kreis der Pole-Favoriten schon geschlossen. Aussenseiter: Tsunoda, Russell, Lawson, Sainz und Antonelli.

Alpine und Haas sind hinten

Nicht auf Touren kamen im Quali-Aufwärmtraining Alpine, wo die Form von Colapinto (wieder Letzter) weiter ein Rätsel bleibt und Haas, das aber mit Ocon und Bearman 2025 schon 20 WM-Zähler gesammelt hat.