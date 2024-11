Irgendwie ist es ein Abschied auf Zeit. Ohne Tränen, aber mit Wehmut, Emotionen und vor allem tausend Erinnerungen. Sauber-Sportdirektor Beat Zehnder (58) will nach 37 Jahren 2025 endlich kürzertreten.

Sauber-Sportdirektor will kürzertreten

Sauber-Sportdirektor Beat Zehnder hat genug. Foto: Lukas Gorys 1/5

Roger Benoit Formel-1-Experte

Die Gesundheit hat ihm schon lange einen Wink gegeben. Doch der ehrgeizige Zürcher biss sich tapfer durch. Er wollte «sein» Team nicht im Stich lassen. Auch in den schwierigen finanziellen Zeiten, als Hinwil am Abgrund herumturnte – und natürlich jetzt mit bereits 32 Nuller-Rennen in Serie.

«Meine Frau verdient es!»

«Ich will mich endlich mehr um meine Frau Nadine kümmern. Ja, ich war fast zu lange auf Reisen, und der Job frisst dich in der Formel 1 auf.» Es ist keine Klage oder ein Hilferuf. Es ist eine Tatsache.

Zehnder: «Nach 593 Formel-1-Veranstaltungen, bis Abu Dhabi, und 36 Sportwagenrennen ist irgendwann Schluss.» Wer nicht in diesem Zirkus mitreist, kann sich nicht vorstellen, was es heisst, gut 150 Tage im Jahr nicht im eigenen Bett zu schlafen. Ob sich dies lohnt, muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Vor allem, wenn man verheiratet ist.

Kimi und 600 Rennen

Zehnder, dessen Lieblingsfahrer stets Kimi Räikkönen (45) war, wird auch nächstes Jahr als neuer Direktor und Oberaufseher für Testprogramme und spezielle Veranstaltungen mehrmals dabei sein.

Vor allem Imola ist ihm wichtig. Zehnder: «Dort wird das Team 600 Rennen alt. Da will ich mitfeiern!»

«Er ist der grösste Kenner»

Das schönste Kompliment bekam Zehnder von seinem guten Kumpel Jonathan Wheatley (57), dem neuen grossen Audi-Sauber-Teamchef ab spätestens Juli 2025.

Der seit 30 Jahren verheiratete Brite hört Ende Saison nach 18 Jahren bei Red Bull auf, muss dann pausieren.

«Wenn ich in der Schweiz anfange, wird Beat bestimmt mein wichtigster Ansprechpartner sein. Er kennt das Formel-1-Geschäft so lange wie kein anderer!»