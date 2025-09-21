Die Stimmen von Sauber

Nico Hülkenberg (16. Platz): «Es war eines dieser Rennen, bei denen einfach nichts zusammenpasste. Ich schien immer zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein und verlor hier und da an Boden. Der Höhepunkt war definitiv der Neustart – ich schaffte ein schönes Doppelüberholmanöver in Kurve 3, was sich gelohnt hat. Aber danach hing ich die meiste Zeit des ersten Stints hinter Franco (Colapinto, d. Red.) und Lance (Stroll, d. Red.) fest. Wir haben dort viel Zeit verloren und das war der entscheidende Moment. Das Tempo am Ende war gut, aber da war das Rennen für uns bereits gelaufen – das Qualifying und die ersten Runden hatten uns zu viel Rückstand eingebracht. Es war nicht unser stärkstes Wochenende, aber wir werden die Lehren daraus ziehen und uns darauf konzentrieren, beim nächsten Mal besser abzuschneiden.»

Gabriel Bortoleto (11. Platz): «Es war ein intensives Rennen, immer in der Nähe anderer Autos und ständig ganz nah an den Mauern. Ich denke, wir haben heute alles gegeben, was wir hatten, und mit Platz 11 das Maximum erreicht. Insgesamt war es für uns ein etwas schwieriges Wochenende, und ich glaube nicht, dass wir genug Tempo gehabt hätten, um weiter vorne mitzukämpfen. Trotzdem haben wir weiter Druck gemacht, das Beste aus unseren Möglichkeiten herausgeholt und wichtige Erkenntnisse mitgenommen. Jetzt konzentrieren wir uns auf Singapur in zwei Wochen.»

Jonathan Wheatley, Teamchef: «Es war ein sehr windiges Wochenende hier in Baku, das uns auf eine harte Probe gestellt hat. Die Rennstrecke hat einige der Grenzen des C45 aufgezeigt, insbesondere im Qualifying. Im Rennen gingen wir jedoch mit dem Wissen an den Start, dass wir ein konkurrenzfähigeres Auto für den Kampf im Mittelfeld hatten. Gabi hat sich im Feld hart durchgekämpft, und Nico war im letzten Stint besonders schnell unterwegs. Ich denke, wir haben heute das Maximum herausgeholt – in einem Rennen, in dem der Wind die Autos durchgehend beeinträchtigte und es aufgrund der geringen Abnutzung nicht viele Chancen gab, davon zu profitieren. Positiv zu vermerken ist, dass das Hydraulikproblem aus Monza dank der harten Arbeit des Teams an der Rennstrecke und im Werk vollständig behoben wurde. Während des Rennens hat die Boxender grossartige Arbeit geleistet. Dieses Wochenende hat gezeigt, dass wir immer noch im Mittelfeld mitkämpfen – jetzt geht es darum, das beim nächsten Mal in Punkte umzusetzen.»