Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle F1-Rangliste vor dem GP von Saudi-Arabien (Fahrer)

Rang Name Team Punkte 1 Lando Norris McLaren 77 2 Oscar Piastri McLaren 74 3 Max Verstappen Red Bull 69 4 George Russell Mercedes 63 5 Charles Leclerc Ferrari 32 6 Kimi Antonelli Mercedes 30 7 Lewis Hamilton Ferrari 25 8 Alex Albon Williams 18 9 Esteban Ocon Haas 14 10 Lance Stroll Aston Martin 10 11 Pierre Gasly Alpine 6 12 Nico Hülkenberg Kick Sauber 6 13 Oliver Bearman Haas 6 14 Yuki Tsunoda Red Bull 5 15 Isack Hadjar Racing Bulls 4 16 Carlos Sainz Williams 1 17 Fernando Alonso Aston Martin 0 18 Liam Lawson Racing Bulls 0 19 Jack Doohan Alpine 0 20 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 0

Max Verstappen gegen Lando Norris – so das erwartete Duell um den WM-Titel in diesem Jahr. Nach vier GP zeigt sich nun jedoch: Auch Oscar Piastri muss man in den Titelkampf miteinbeziehen. Der Australier holte in Bahrain vor Wochenfrist seinen bereits zweiten Saisonsieg und liegt nur noch drei Punkte hinter Leader Norris. Während Verstappen acht Punkte Rückstand auf die Spitze aufweist, muss man auch George Russell auf dem Zettel haben. Der Mercedes-Pilot steht vor dem Rennen auf dem Jeddah Corniche Circuit bei 63 Punkten.

Die aktuelle F1-Rangliste vor dem GP von Saudi-Arabien (Konstrukteure)

Rang Team Punkte 1 McLaren 151 2 Mercedes 93 3 Red Bull 71 4 Ferrari 57 5 Haas 20 6 Williams 19 7 Aston Martin 10 8 Racing Bulls 7 9 Alpine 6 10 Kick Sauber 6

McLaren ist der grosse Gewinner der ersten Rennen der Saison und hat dank des Duos Norris/Piastri bereits einen ordentlichen Vorsprung auf Mercedes auf Rang 2 (58 Punkte vor dem GP von Saudi-Arabien). Dahinter liegt Red Bull, wo Tsunoda anfangen muss zu liefern, um sein Team halbwegs im Kampf um die Konstrukteurswertung zu halten. Verstappen alleine wird dies nicht schaffen. Und bei Ferrari passte bislang wenig zusammen, bloss 57 Punkte sind der brutale Beweis dafür.