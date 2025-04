Kann McLaren in Japan doppelte WM-Führung verteidigen?

Obwohl die neue Formel-1-Saison noch jung ist, hat McLaren bereits eindrücklich gezeigt, was man dieses Jahr anstrebt: nichts Geringeres als die beiden Titel in der Fahrer- und der Konstrukteurswertung. Nach Japan reisen die Papayas mit einer Doppelführung.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Für McLaren-Fans hätte die Saison 2025 kaum besser starten können. In zwei GP holten Norris und Piastri drei Podestplätze und sowohl in Australien als auch in China den Sieg. Einzig beim Sprintrennen in China war mit Lewis Hamilton ein Fahrer eines anderen Teams der schnellste, Oscar Piastri schnappte sich jedoch Platz zwei.

Aus Sicht der Papayas kann auch der GP von Japan gerne im gleichen Stile weitergehen. Allen voran Red Bull hat da aber mächtig was dagegen und erhofft sich vom Wechsel von Lawson zu Tsunoda möglichst viele Punkte, um nicht früh in der Saison schon vom Duo Norris/Piastri abgehängt zu werden. Ersterer führt die Wertung seit seinem Auftaktsieg beim GP von Australien an und liegt derzeit acht Punkte vor Verstappen.

Die aktuelle F1-Rangliste vor dem GP von Japan (Fahrer)

Rang Name Team Punkte 1 Lando Norris McLaren 44 2 Max Verstappen Red Bull 36 3 George Russell Mercedes 35 4 Oscar Piastri McLaren 34 5 Kimi Antonelli Mercedes 22 6 Alex Albon Williams 16 7 Esteban Ocon Haas 10 8 Lance Stroll Aston Martin 10 9 Lewis Hamilton Ferrari 9 10 Charles Leclerc Ferrari 8 11 Nico Hülkenberg Kick Sauber 6 12 Oliver Bearman Haas 4 13 Yuki Tsunoda Racing Bulls 3 14 Carlos Sainz Williams 1 15 Isack Hadjar Racing Bulls 0 16 Pierre Gasly Alpine 0 17 Liam Lawson Red Bull 0 18 Jack Doohan Alpine 0 19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 0 20 Fernando Alonso Aston Martin 0

Die aktuelle F1-Rangliste vor dem GP von Japan (Konstrukteure)

Rang Team Punkte 1 McLaren 78 2 Mercedes 57 3 Red Bull 36 4 Williams 17 5 Ferrari 17 6 Haas 14 7 Aston Martin 10 8 Kick Sauber 6 9 Racing Bulls 3 10 Alpine 0

Aufgrund des Debakels in Melbourne und der Disqualifikation beim GP von China steht Ferrari vor dem Suzuka-GP nur auf Rang 5 der Konstrukteurswertung. Der Rückstand auf Leader McLaren beträgt bereits 61 Punkte. Umso wichtiger also das Rennen in Japan (GP-Start um 07:00 Uhr, live auf Blick), wobei Lewis Hamilton der Pilot mit den meisten Suzuka-Siegen (4) unter den noch aktiven Fahrern ist.

Red Bull steckt seine Hoffnungen neu in Tsunoda als Verstappen-Ergänzung, da der Holländer alleine keine Chance gegen das schnelle Duo Norris/Piastri im Kampf um den Konstrukteurstitel hat. Wie gut ein neues Fahrerduo funktionieren kann, zeigt Mercedes mit George Russell und Kimi Antonelli. Der Rookie holte bereits 22 Punkte und damit nur 13 Zähler weniger als Russell.

Das bevorstehende Rennen auf dem legendären Suzuka International Racing Course dürfte wie jedes Jahr Spektakel liefern. Und angesichts der Trainingsleistungen von Norris und Piastri womöglich für den nächsten McLaren-Erfolg sorgen.