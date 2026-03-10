Rangliste F1 Der aktuelle WM-Stand bei Fahrern und Teams

Die neue F1-Saison 2026 feierte letzten Sonntag in Melbourne ihren Startschuss. Russell sicherte sich dabei vor Mercedes-Kollege Antonelli den ersten Sieg und führt die Rangliste dadurch an. Welche Fahrer und Teams wo im Klassement stehen, erfährst du hier.