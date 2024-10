Räikkönen und Fritz Kaiser Von der Formel 1 zu digitalen Classic Cars

Kimi Räikkönen und sein Sohn Robin jagen im Kartsport nach grossen Titeln. Privat taucht der Finne mit Fritz Kaiser in die digitale Welt ein. Die Plattform Rotrington will Classic Cars in neue Sphären führen und begeistert Investoren weltweit.