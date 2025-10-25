Gleich startet die Pole-Jagd in Mexiko

Die Temperaturen sind seit dem 3. Training nach oben gegangen. Die Streckentemperatur liegt nun bei 49 Grad, während die Lufttemperatur 26 Grad beträgt.
Die 4,304 Kilometer lange Rennstrecke trägt den Namen Autódromo Hermanos Rodríguez und gehört zu den technisch anspruchsvollsten Kursen im Formel-1-Kalender. Die Strecke liegt in einer extremen Höhenlage von über 2.200 Metern über dem Meeresspiegel. Diese dünne Luft stellt eine besondere Herausforderung für die Technik dar: Die Bremsen arbeiten am Limit, da sie nicht ausreichend gekühlt werden können, und auch die Motoren stossen an ihre Leistungsgrenzen.
Carlos Sainz muss beim Rennen in Mexiko eine Startplatzstrafe hinnehmen und wird entsprechend weiter hinten ins Rennen gehen. Hintergrund ist eine Kollision im Grand Prix von Austin. Dort hatte Sainz eine Zeitstrafe erhalten, die er jedoch nicht mehr absitzen konnte, da er kurz darauf ausschied. Die Rennleitung wandelte die Strafe daher in eine Positionsstrafe für das kommende Rennen in Mexiko um.
Während Norris vorne einen recht grossen Vorsprung hatte, sind die Abstände dahinter in der Summe relativ eng und dadurch im Qualifying insbesondere im Mittelfeld alles möglich. Darauf wird auch Nico Hülkenberg hoffen, der als 14. im 3. Training weiter hinten landete.
Nach dem Abschlusstraining in der Favoritenrolle ist Lando Norris. Der Brite setzte eine 1:16.633 hin und landete 0,345 Sekunden vor Lewis Hamilton. George Russell wurde Dritter, knapp vor Charles Leclerc und Oscar Piastri, dem allerdings schon fast sechs Zehntelsekunden zum Teamkollegen fehlten. Max Verstappen musste sich nach der Trainingsbestzeit am Freitag mit Rang sechs zufriedengeben.
In der Team-WM ist die Entscheidung bereits gefallen, doch in der Fahrerwertung bleibt es spannend wie selten zuvor. Max Verstappen war der Mann der letzten Rennen und gilt wieder als ernsthafter Anwärter auf den Titel. Oscar Piastri, Lando Norris und Verstappen liegen an der Spitze der Gesamtwertung innerhalb von nur 40 Punkten. Der Trend zeigt dabei eindeutig nach oben für den Niederländer: An den vergangenen vier Rennwochenenden sammelte er beeindruckende 101 Zähler.
Bei der Formel 1 in Mexiko geht es in das Qualifying. Um 23:00 Uhr gehen die Autos zum ersten Mal auf die Strecke!