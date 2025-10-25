Gleich startet die Pole-Jagd in Mexiko

Spannung in der WM

In der Team-WM ist die Entscheidung bereits gefallen, doch in der Fahrerwertung bleibt es spannend wie selten zuvor. Max Verstappen war der Mann der letzten Rennen und gilt wieder als ernsthafter Anwärter auf den Titel. Oscar Piastri, Lando Norris und Verstappen liegen an der Spitze der Gesamtwertung innerhalb von nur 40 Punkten. Der Trend zeigt dabei eindeutig nach oben für den Niederländer: An den vergangenen vier Rennwochenenden sammelte er beeindruckende 101 Zähler.