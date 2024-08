1/6 Alex Albon und Lily Muni He geniessen die Schweiz.

Viele Touristen und Ausflügler staunen am Freitag auf dem Furkapass nicht schlecht, als sie Formel-1-Pilot Alex Albon (28, 95 GP-Stars, 2 Podestplätze) mit seiner Freundin Lily Muni He (25) begegnen. Das Sportlerpaar, Muni He ist Golfspielerin, verbringt ihre Ferien in der Schweiz, es macht einen Roadtrip. Dabei nehmen sich die beiden immer wieder Zeit für Erinnerungsfotos mit Fans.

Nach einem Halt in Crans Montana VS fahren Albon und Muni He mit einem Porsche GT3 RS über den Furkapass und bestaunen die Aussicht, dabei darf ein Foto des berühmten Gletscher-Restaurants Belvédère nicht fehlen.

Blinddarm-Duo Albon/Sainz

Für Alex Albon kommt die Auszeit wohl zum richtigen Zeitpunkt. Der Williams-Fahrer fand in dieser Saison noch nicht zu seiner Bestleistung. In 14 Rennen konnte er lediglich vier Punkte sammeln. Nächste Saison bekommt er mit Carlos Sainz (29, 196 GP-Starts, 23 Podestplätze) einen neuen Rennpartner.

Kleine Randnotiz: Damit werden jene beiden Fahrer ein Team bilden, die einst einen GP wegen einer Blinddarmentzündung verpasst haben.