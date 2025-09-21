DE
Null Punkte für WM-Leader
Oscar Piastri crasht seinen McLaren in der ersten Runde

Was für ein Start ins F1-Rennen in Baku. Bereits in der ersten Runde crasht WM-Leader Oscar Piastri seinen McLaren.
Publiziert: 14:31 Uhr
Aktualisiert: 14:36 Uhr
