DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Formel 1
F1: Oscar Piastri crasht seinen McLaren in der ersten Runde
Null Punkte für WM-Leader
Oscar Piastri crasht seinen McLaren in der ersten Runde
Was für ein Start ins F1-Rennen in Baku. Bereits in der ersten Runde crasht WM-Leader Oscar Piastri seinen McLaren.
Publiziert: 14:31 Uhr
|
Aktualisiert: 14:36 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Motorsport
1:01
Nach sechs Jahren gefasst
Polizei verfolgt Autofahrer in F2-Boliden
1:22
Ist es ein Wiederholungstäter?
F2-Bolide rast über die tschechische Autobahn
0:57
Riesiger Ansturm in Zandvoort
Formel-1-Fans überrollen Holland
0:38
Jubel-Panne nach Podest
Hadjar zerstört seine Trophäe
1:19
Echt oder KI?
Bottas-Fans streiten wegen dieses Bildes
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen