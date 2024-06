Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/10 Lando Norris holt in Barcelona die Pole.

An seine erste Pole-Position kann sich Lando Norris (24) kaum noch erinnern – es war am 25. September 2021 im russischen Sotschi. An seinen zweiten besten Startplatz (heute in Barcelona) wird sich der Brite ewig erinnern.

Denn 35 Minuten vor dem dritten Training ist die mobile Teamzentrale im Fahrerlager fast abgebrannt!

Ein Kurzschluss in der Küche – und schon entzündete sich das ganze Fett. Hilfeschreien, überall Rauch – und viele benachbarte Teams kamen mit Feuerlöschern vorbei.

Norris «liess gute Schuhe zurück»

Das machte die Sache noch schlimmer. Bis die Berufsfeuerwehr mit sechs Autos anbrauste. Dabei die Ambulanz, die einige Menschen mit leichten Rauchvergiftungen behandelte.

Die beiden Fahrer Norris und Piastri sassen da im Fahrerzimmer, bis plötzlich einer reinstürmte: «Raus, es brennt!»

Da war der Miami-Premierensieger noch schneller als bei der Pole-Jagd (0,020 vor Verstappen). Norris: «Da bin ich eben in den Socken raus und liess meine guten Schuhe zurück.»

Peter Sauber als Glücksbringer?

Kurz vor dem Qualifikations Start um 16 Uhr war der Spuk bei McLaren-Mercedes vorüber. Und da kam Peter Sauber (80) als lebendes Maskottchen ins Spiel. «Es ist Tradition, dass ich nach Barcelona komme.» Nun, vor einem Jahr wurde Guanyu Zhou hier Neunter, am Samstag überlebte der Chinese erstmals 2024 den ersten Qualifikations-Teil. Applaus. Dann kam Zhou im Q2 aber nicht über den 15. und letzten Platz hinaus.

Bottas startet am Sonntag als 12. – nur in China (10.) war er diese Saison besser. Jetzt darf Team-Repräsentant Alunni Bravi endlich mal von WM-Punkten träumen. Und endlich hat Sauber als letztes Team bei beiden Autos einen Heckflügel mit nur einer Stütze.

Alpine-Hexenmeister Briatore

Die grösste Hexerei fand im angeschlagenen Team von Alpine statt: Flavio Briatore (74), von Renault-Boss De Meo als exklusiver Berater angestellt, sorgte gleich für Furore. Mit einem 4. und 9. Trainingsrang am Freitag. Und beim zehnten WM-Lauf ab 15 Uhr starten Gasly und Ocon sensationell aus der vierten Reihe! Direkt hinter dem Ferrari-Duo Leclerc/Sainz!

Und beim Formel-2-Sprint setzte sich die Magie von Flavio Briatore (wie bei seinen zwei WM-Titeln 1994/95 mit Michael Schumacher) fort. Denn die beiden Academy-Fahrer von Alpine feierten den ersten Doppelsieg: der Franzose Martins vor dem Inder Maini.

Briatore lachte über die sensationellen Ergebnisse und sagte zu SonntagsBlick: «Ich schaue mir jetzt die ganze Situation an. Dann sehe ich schnell, wo die Baustellen sind.» Bisher holten die Franzosen in neun Rennen gerade mal fünf WM-Punkte.