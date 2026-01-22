Die Frage steht seit Donnerstag im Raum: Haben wir jetzt mit dem neuen Mercedes W17 bereits den Klassenprimus der Formel 1 gesehen? Viele Experten sind überzeugt: Der Weg zum WM-Titel 2026 führt über Mercedes.

Darum gehts Mercedes startet stark ins neue Reglementjahr, Fokus voll auf Formel 1

Gerüchte über 20 PS Vorteil der Mercedes Power Unit kursieren

Tests in Barcelona ab 26. Januar, nur drei Tage nutzbar

Roger Benoit Formel-1-Experte

Mercedes-Chef Toto Wolff (53): «Die bedeutendste Veränderung im Reglement zwang alle, wieder bei null anzufangen. Und wir sind auf diesen Übergang gut vorbereitet!»

Wie 2014, als der GP-Zirkus mit 1,6 Liter-V8-Turbomotoren erstmals ins Hybrid-Zeitalter vorrückte? Die Geschichte ist bekannt: Von 2014 bis 2020 eroberte Mercedes alle sieben WM-Titel (sechsmal Hamilton, einmal Rosberg). Und ohne das umstrittene WM-Finale 2021 in Abu Dhabi wäre die Erfolgsstory sicher weitergegangen.

Die grösste technische Umwälzung seit WM-Beginn 1950 (kleiner, schmaler, leichter) hat Wolff zu einer neuen Erkenntnis gebracht: «Wir müssen uns praktisch nur noch auf die Formel 1 konzentrieren und nicht mehr bei vielen anderen Serien mitmachen!»

20 PS mehr für Mercedes?

Eins kann Wolff kaum verhindern. Wenn die neue Power Unit aus England tatsächlich die beste im Fahrerlager sein sollte – dann profitieren eben auch Weltmeister McLaren, Aufsteiger Williams und Neuzuzug Alpine.

Ob die Gerüchte stimmen, dass Mercedes einen Vorteil von rund 20 PS hat, werden die Tests wohl schnell aufzeigen. Ab Montag geht’s in Barcelona (meist mit Tarnanzügen) los. Für fünf Tage. Doch die elf Teams dürfen nur drei davon nutzen. McLaren verzichtet jetzt schon auf den ersten Tag: «Unsere Entwicklung ist noch nicht ganz abgeschlossen.