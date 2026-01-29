Neue Netflix-Doku gibt Einblick ins Privatleben der Schumachers

Der Streamingdienst Netflix kündigt eine neue Doku über Formel-1-Legende Michael Schumacher an. Neben seiner ersten Weltmeister-Saison soll auch das Leben mit Ehefrau Corinna Schumacher beleuchtet werden.

In «Schumacher '94» soll es um «die legendärste Formel-1-Saison aller Zeiten» gehen, wie Netflix am Mittwochabend bei einem Event in Berlin zu kommenden Highlights des Jahres 2026 ankündigt.

Die Produktion, deren genaues Startdatum noch nicht genannt wird, nimmt Fans mit ins Jahr 1994: Es war eine besonders turbulente Formel-1-Saison, die mit dem tragischen Tod von Ayrton Senna in Imola begann. Der damals 25-jährige Benetton-Pilot Schumacher dominierte danach die Saison, wurde aber auch für zwei Rennen gesperrt. Es war die Geburtsstunde des Begriffs «Schummel-Schumi». Im letzten Rennen in Australian holte sich Schumacher mit einem umstrittenen Manöver gegen seinen Rivalen Damon Hill den ersten WM-Titel und löst in die Deutschland die «Schumi-Mania» aus.

In der Doku werden aber auch private Einblicke zu sehen sein. Neben Ehefrau Corinna soll auch Sohn Mick Schumacher beteiligt sein. Auf Netflix erschien schon 2021 ein Film über Schumacher, in der die Angehörigen auch über den verhängisvollen Ski-Unfall 2013 sprachen.