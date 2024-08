1/6 Robert Michailowitsch Schwarzman fährt am Freitag Training im Sauber von Valtteri Bottas.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Auch Alpine will mit dem 21-jährigen Jack Doohan (Sohn des fünffachen Töff-Weltmeisters aus Australien) bald Nägel mit Köpfen machen. Und Andrea «Kimi» Antonelli, der am Zandvoort-Sonntag 18 Jahre alt wird, darf am Freitag in Monza mit dem Mercedes mittrainieren.

Audi-Sauber jagte Talent

Bleibt für nächstes Jahr eigentlich nur noch der zweite Audi-Sauber-Pilot. Der Russe Robert Michailowitsch Schwarzman (24), der am Freitag Bottas im ersten Holland-Training ersetzt, hat als Mitglied der Ferrari Academy kaum Chancen.

Die Hinwiler wollten Lawson (wird in einem der vier Bullen-Autos sitzen), stehen aber auch mit dem Formel-2-Gesamtzweiten Gabriel Bortoleto (19) in Kontakt. Der Brasilianer gehört zwar der McLaren Academy, doch dort ist der Weg nach oben mit Norris und Piastri bis 2027 besetzt.

Zur Erinnerung: 2018 kamen die ersten drei der Formel-2-Serie alle in den GP-Zirkus. Russell zu Williams, Norris zu McLaren und Albon zu Red Bull.

Dünen-Duell Max – Lewis

Der 4,259 km lange Dünenkurs an der Nordsee war beim Comeback des GP von Holland dreimal eine sichere Beute von Nationalheld Max Verstappen (26). Er siegte beim Heimrennen jeweils aus der Pole-Position.

Sein Erzfeind Sir Lewis Hamilton (zweimal Sieger, zweimal Dritter in den letzten fünf Rennen) hat in Zandvoort noch eine Rechnung offen. Denn nur in Holland hat er neben Miami und Las Vegas noch nie gewonnen.

