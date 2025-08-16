Ex-Formel-1-Pilot Ricciardo verletzt sich bei Töffunfall

Ex-Formel-1-Star Daniel Ricciardo erlitt bei einem Töffunfall in Queensland leichte Verletzungen. Der Australier stürzte mit seinem Dirt Bike und verletzte sich am Schlüsselbein. Ricciardo wurde zur Behandlung ins Spital gebracht.

Der frühere Formel-1-Pilot Daniel Ricciardo verletzt sich bei einem Töffunfall leicht.

Darum gehts Daniel Ricciardo verletzt sich bei Töffunfall leicht am Schlüsselbein

Ricciardo gab kürzlich ersten öffentlichen Auftritt seit Rausschmiss bei Racing Bulls

Der 36-jährige Ex-Formel-1-Star hat 257 GP-Starts und 32 Podestplätze

Andri Bäggli Redaktion Sport

Der frühere Formel-1-Star Daniel Ricciardo (257 GP-Starts, 32 Podestplätze) hat sich bei einem Töffunfall leicht verletzt. Der Australier war laut planetf1.com am Donnerstag in seiner Heimat im Norden von Queensland mit seinem Dirt Bike unterwegs, als es zum Sturz kam. Genauere Informationen zum Hergang des Unfalls sind noch nicht bekannt.

Der Ex-Red-Bull-Fahrer soll sich am Schlüsselbein verletzt haben. Ob es gebrochen ist oder nicht, wird nicht erwähnt. Der achtfache GP-Sieger sei aber wohlauf, er wurde zur Behandlung ins örtliche Spital gebracht.

Erster öffentlicher Auftritt

Wenige Tage zuvor hat Ricciardo seinen ersten öffentlichen Auftritt seit seinem Rausschmiss bei den Racing Bulls 2024 gegeben. Im Rahmen einer Immobilien-Konferenz in Australien wurde der ehemalige Fanliebling interviewt. Der 36-Jährige gab sich dabei gewohnt humorvoll. Auf die Frage, was er seit seinem letzten Rennen gemacht habe, antwortete Ricciardo: «Was ich nicht gemacht habe, ist mich zu rasieren.» Mittlerweile trägt er nämlich einen Vollbart.

Etwas ernster fügt er dann an: «Dieses Jahr war für mich eine Art Selbstfindung. Ich habe so lange dieses verrückte Leben auf Hochtouren gelebt, und dieses Jahr habe ich mich etwas mehr der Ruhe gewidmet. Ich hatte viel Zeit.» Er sei viel gewandert und war erst kürzlich in Alaska. «Ich wurde nicht von einem Grizzly angegriffen, was schon mal gut war», erzählte er mit einem Schmunzeln.

Die zuletzt aufkeimenden Gerüchte über eine Rückkehr in den Formel-1-Zirkus bei Cadillac verneinte er. Er hege keine Absicht, zurückzukehren. «Ich versuchte herauszufinden, wer ich abseits des Rennfahrer-Daseins bin. Und ich habe gelernt, die kleinen Dinge mehr zu schätzen und die Bedeutung von Familie und Freunden zu erkennen», erklärte Ricciardo.