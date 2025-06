Sauber-Fahrer Bortoleto in Zürich ausgeraubt

Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto (20) fährt in Montreal als einer der sechs Rookies erstmals auf dem Inselkurs. «Ein Abenteuer, auf das ich mich freue», sagte der Brasilianer. Sein Abenteuer in Zürich ging zum Glück schon mal gut aus.

1/6 Gabriel Bortoleto (rechts) erzählt Blick-Legende Roger Benoit sein Zürich-Abenteuer. Foto: Lukas Gorys

Roger Benoit Formel-1-Experte

Es war am letzten Donnerstag. «Ich wollte in Zürich mit Freunden essen gehen. Es war eine dunkle Gegend, in der ich mein Auto auf der Strasse parkte», verriet Gabriel Bortoleto hier in Kanada gegenüber Blick. Nach dem Essen fehlte aus dem Auto sein Trainings-Rucksack, auch mit dem Computer und dem Pass drin. «Die Diebe haben es geschafft, den Wagen aufzumachen, ohne eine Scheibe einzuschlagen.»

Natürlich wurde sofort die Polizei alarmiert. Bortoleto: «In Brasilien wäre dies wohl sinnlos gewesen. Aber der Zürcher Polizei gelang es, das gesamte Diebesgut innerhalb von zwei Tagen wiederzufinden. Da muss ich den Behörden ein grosses Kompliment aussprechen. Damit konnte man nicht rechnen!»

Bortoleto: «Brauche Glück – wie in Zürich»

Bortoleto und Franco Colapinto (Alpine) sind die beiden einzigen Piloten, die 2025 noch keinen WM-Punkt erobert haben. Wer gewinnt das Südamerika-Duell? Bortoleto: «Wenn ich am Sonntag nur etwas vom Glück habe, das mir in Zürich geholfen hat, dann sollte es endlich funktionieren.» Im zehnten WM-Lauf am Sonntag ab 20 Uhr MEZ (live auf Blick im Ticker).