Hülkenberg nur im Handtuch So kam es zum Oben-ohne-Foto nach der Sauber-Show

Sauber ist derzeit in der Formel 1 fast schon zum Team der Stunde geworden. Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg fahren beim Österreich-GP in Spielberg beide in die Punkte.

Publiziert: 20:53 Uhr | Aktualisiert: vor 12 Minuten