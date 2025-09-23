Max Verstappen (28) macht nach seinem vierten Saisonsieg in Baku die englischen Buchmacher nervös. Seine Titelquote wurde nach den Winter-Testfahrten von Bahrain für 2025 auf 9:1 festgesetzt.

1/5 Max Verstappen lässt die Buchmacher mit zuletzt zwei Siegen nervös werden. Foto: Lukas Gorys

Darum gehts Verstappen als Aussenseiter angeboten, jetzt Hoffnung auf fetten Gewinn

Wettquoten ändern sich drastisch, Piastri führt vor Norris und Verstappen

Ferrari führt Boxenstopp-WM mit 455 Punkten, 199 vor McLaren

Roger Benoit Formel-1-Experte

Wegen der anhaltenden McLaren-Dominanz und dem kurzen Tief der Bullen wurde der Holländer bei den Wettbüros zwischenzeitlich im Sommer sogar als 60:1-Aussenseiter angeboten. Wer da auf den vierfachen Weltmeister gesetzt hat, kann jetzt für die letzten sieben Rennen und drei Sprints die Hoffnung auf einen fetten Gewinn aufleben lassen.

Die verrückten Wettquoten

Denn jetzt schlagen die Londoner Buchmacher Alarm. WM-Leader Piastri gibt es noch zu einer Quote von 1,5:1. Verfolger Norris (25 Punkte zurück) bekommt man für 3,5:1.

Und wer nach Baku auf Verstappen (69 Zähler Rückstand) tippt, erhält nur noch den siebenfachen Betrag (7:1) als Gewinn ausbezahlt. Dahinter? WM-Vierter Russell 450:1 und WM-Fünfter Leclerc 1900:1. Alles klar?

Sieg und 3. Platz für Red Bull

In der prestigeträchtigen Boxenstopp-WM ist Leader Ferrari mit 455 Punkten praktisch Weltmeister! McLaren liegt 199 Punkte, Red Bull 200 Zähler zurück. Das Dosen-Team holte sich in Baku gleich 40 Punkte: Sieg für Tsunoda (2,14 Sekunden Standzeit) und Platz drei für Verstappen (2,28).

Auf dem Vormarsch ist Racing Bulls, das sich in Aserbaidschan 30 Zähler nach der normalen WM-Wertung (Fahrer, Teams) gutschreiben liess. Mercedes und Sauber (8. und 9. Rang in Baku) fighten einsam weiter um den 5. Platz. Ohne grosse Chancen nach oben oder Angst nach unten. In Miami und Barcelona hatten die Hinwiler zwei Tagessiege gefeiert.

