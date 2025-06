Diese Woche blickt Montreal nicht nur auf seinen 44. Grand Prix. Nein, die Millionenstadt schaut in die Ferne, wo die Edmonton Oilers im Stanley-Cup-Final gegen Favorit Florida Panthers die kanadischen Farben vertreten.

Darum gehts Montreal Canadiens gewannen 1993 ihren 24. NHL-Titel, seitdem kein kanadischer Sieg

Red Bull-Fahrer Yuki Tsunoda feiert seinen 100. Grand Prix in Kanada

McLaren-Mercedes bleibt nach sieben Saisonsiegen Favorit auf dem 4,361 km langen Kurs

Roger Benoit Formel-1-Experte

Dazu muss man wissen, dass es am 9. Juni 1993 die Montreal Canadiens waren, die ihre Rekordserie auf 24 NHL-Titel vergrösserten. Die Formel 1 war damals mit Blick beim entscheidenden 4:1-Sieg gegen die Los Angeles Kings (mit Wayne Gretzky) eingeladen.

Eine Stadt im Ausnahmezustand

Nach dem Triumph (4:1 auch in der Serie) brannten in der Stadt viele Autos, man feierte und feuerte stundenlang ausgelassen. Für 30 Dollar konnte man beim Ausgang schon die goldenen T-Shirts kaufen. «Einfach nur verrückt», wie der damalige Sauber-Pilot Karl Wendlinger sagte. Vier Tage später wurde der Tiroler hier mit dem Sauber C12 Sechster. Mit Goodyear-Reifen.

Edmonton in Rücklage

Und seit 1993 hat kein kanadisches Team mehr den Stanley Cup gewonnen. Schafft jetzt Edmonton den 1:2-Rückstand (in der Nacht auf Freitag wieder in Florida) noch wettzumachen? In Montreal würde man gerne die fast schon unheimliche Serie auf 33 Jahre ausbauen.

Mit 13 Titeln sind die Toronto Maple Leafs Zweiter der ewigen Rangliste. Die Detroit Red Wings (11) liegen bei den US-Champions vorne.

2008 Sauber-Doppelsieg

Montreal – eine stolze Stadt mit Tradition. Nur Monaco, Monza, Silverstone und Spa haben mehr WM-Läufe ausgetragen. Für die Sauber-Fans unvergesslich: 2008: Doppelsieg von Sauber mit Nick Heidfeld hinter Sieger Robert Kubica. Ein Jahr zuvor hatte der Pole neben dem Olympischen Ruderbecken von 1976 seinen schlimmsten Formel-1-Unfall.

Bei Red Bull feiert Yuki Tsunoda seinen 100. GP – kann er endlich mit Verstappen (gewann in Kanada die letzten drei Rennen) mithalten? Zur Not haben die Bullen für Formel-2-Star Arvid Lindblad (Gb, wird am 8. August 18) mal die Superlizenz gelöst.

Ferrari bleibt Wundertüte

Weltmeister McLaren-Mercedes bleibt nach sieben Saisonsiegen auf dem 4,361 km langen Kurs Favorit. Das Mercedes-Werksteam erlebt 2025 zu viele Berg- und Talfahrten.

Und Ferrari-Chef Vasseur redet weiter jeden Negativ-Auftritt schön. Seit Michael Schumacher 2004 haben die Roten in Montreal nur noch einmal gewonnen – 2018 durch Sebastian Vettel. Vor Bottas und Verstappen. Letztes Jahr schieden beide Ferrari aus.

2001 Ralf siegte vor Michael Schumacher

Heisser Aussenseiter: Williams-Mercedes. Sainz drehte jetzt vor 80'000 Fans in Madrid eine Demo-Fahrt im Hinblick auf den neuen Kurs 2026. Der letzte Williams-Sieg in Kanada war historisch: Es siegte 2001 Ralf Schumacher – 20 Sekunden vor Bruder Michael.