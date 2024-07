Heikle Situation Pérez kann Zhou-Crash im letzten Augenblick verhindern

Zum Ende vom letzten Training muss der Hinwiler Rennstall kurz die Luft anhalten. Denn an derselben Stelle, an der auch Leclerc in die Banden crashte, dreht sich Sauber-Fahrer Zhou. Fast kommt es zur Kollision zwischen dem Chinesen und Pérez.