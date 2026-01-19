In der Formel 1 stehen bald die Testfahrten in Barcelona an. Davor brodelt es in der Gerüchteküche heftig – vor allem bei Ferrari. Hier gehts zum Inside von Roger Benoit.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Wenn Ferrari dem Erfolg nachjagt, leiden Millionen von Fans weltweit mit. Die Roten müssen 2026 auf die Siegesstrasse zurück – oder es knallt wieder einmal in den heiligen Hallen von Maranello. Oder hat es schon gekracht? In Italien ist wegen dieser Frage bereits ein Online-Streit entstanden.

Zu Gerüchten aus dem Ferrari-Lager muss man wissen, dass einige Mitarbeiter seit 50 Jahren mit ihrem Wissen oder Fotos sofort an die Medien gehen. So soll jetzt Chef Vasseur ausgeflippt sein, weil der SF26 offenbar einen Entwicklungsrückstand hat.

Nun, der Franzose muss abliefern, weil er schon im April die Entwicklung 2025 einstellte – jetzt steht er mit Leclerc und Hamilton unter Druck. Der letzte und 248. GP-Sieg von Ferrari holte Sainz 2024 in Mexiko. Wie 2014, 2016, 2020 und 2021 blieb der berühmteste Formel-1-Rennstall letztes Jahr ohne Sieg und wurde nur WM-Vierter.

Prognose: Einer bei Ferrari muss gehen

Weiter in der Gerüchteküche bleibt Lewis Hamilton, der am 7. Januar seinen 41. Geburtstag feierte. In Colorado, wo man den Briten wie jedes Jahr im Schnee auf den Brettern antrifft. Seine Motivation für eine 20. GP-Saison bleibt weiter ein Rätsel. Alles hängt wohl vom neuen Auto ab.

Ferrari hat ihm kurz vor den Testfahrten vor leeren Tribünen in Barcelona (26. bis 30. Januar) den Renningenieur Riccardo Adami weggenommen. Ob es ein Wunsch des siebenfachen Weltmeisters war, wurde nicht publiziert.

Also auch hier brodelt die Küche voller Gerüchte. Adami war früher auch der Chefingenieur von Sebastian Vettel, der 15 Mal für die Roten gewonnen hat! Einmal weniger als Niki Lauda. Erfolgreicher war nur Schumi mit 72 Triumphen. Leclerc brachte es in sieben Jahren nur auf acht Erfolge. Prognose: Vasseur, Leclerc und Hamilton werden das Finale in Abu Dhabi nicht zusammen beenden.

Wie werden die neuen Autos

Die neuen Boliden werden den Fans mit Computerbildern oder noch ohne klare Konturen (aber mit allen Sponsoren) präsentiert. Erst am 11. Februar in Bahrain ist der Spuk dann zu Ende. Audi wird am Dienstag in Berlin wohl auch die neuen Sponsoren Hyatt Hotels und Gillette präsentieren.

Was in der Gerüchteküche bleibt: Wie schwer sind die neuen Autos? Bisher war das Mindestgewicht 800 Kilo (mit Pilot). Jetzt muss man 770 Kilo auf die Waage bringen. Williams-Chef James Vowles: «Alle werden beim WM-Start wegen der neuen Regeln übergewichtig antreten.»

Was sofort einige Zehntel ausmacht. Nur 2022 schaffte es Sauber – und Bottas war deshalb in den ersten Rennen vorne dabei. Oder 40 Punkte nach sieben WM-Läufen!

