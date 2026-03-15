Antonelli nach Premiere emotional: «Könnte direkt losweinen»

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Beendet
Rennen
GP von China
Shanghai
Shanghai
1.
Andrea Kimi Antonelli
Andrea Kimi Antonelli1:33:15.607Mercedes AMG Motorsport
2.
George Russell
George Russell+5.515Mercedes AMG Motorsport
3.
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton+25.267Ferrari
09:54 Uhr

Auf Wiedersehen

Was für ein spektakuläres Rennen. Die Zuschauer sind definitiv gut unterhalten worden. Es gab tolle Überholmanöver und Positionskämpfe. Antonelli war vorne nicht zu schlagen, aber dahinter war lange nicht klar, wie das Podest aussehen wird. Auch im Mittelfeld wurde stark gekämpft. Einzig die vielen technischen Ausfälle, teilweise schon vor Beginn des Rennens, verleihen dem Rennen einen leicht faden Beigeschmack. Dieses Mal erwischte es erneut grosse Namen. Lando Norris und Oscar Piastri konnten erst gar nicht starten. Max Verstappen musste seinen Red Bull aufgrund eines Defekts in der Box abstellen. Ob die Teams ihre Probleme in den Griff bekommen, werden wir in zwei Wochen sehen. Dort geht es in Japan in die nächste Runde. Auf Wiedersehen und bis bald!

09:46 Uhr

Keine Belohnung für Hülkenberg

Das Positive ist, dass Nico Hülkenberg das Rennen dieses Mal von Anfang bis Ende durchfahren konnte. Leider konnte er sich mit Rang elf nicht belohnen und liegt einen Rang hinter den Punkten. Der Boxenstop von Audi war dazu sehr langsam und hat ihm womöglich die Chance auf ein besseres Ergebnis genommen. Dennoch geht der Trend beim Deutschen nach oben.

09:43 Uhr

Die Punkteverteilung

Charles Leclerc landet auf dem undankbaren vierten Platz. Wer ist "Best of the Rest"? Heute ist es Oliver Bearman, der sein bestes Formel-1-Ergebnis einfährt. Als Fünfter liefert er ein starkes Rennergebnis ab. Pierre Gasly wird Sechster. Ihm folgen Liam Lawson, Isack Hadjar, Carlos Sainz und Franco Colapinto in den Punkten. Gerade für Sainz ist es ein gutes Ergebnis, denn der Williams fährt mit ein paar Extrakilos und ist etwas zu schwer.

09:40 Uhr
Rennende
Rennende

Ende Rennen

Das Rennen auf dem Shanghai International Circuit ist beendet und hat mit Kimi Antonelli einen neuen Champion. Dahinter bleibt alles wie zuvor. George Russell hält Rang zwei und es gibt den zweiten Doppelsieg in Folge für Mercedes. Lewis Hamilton komplettiert das Podium als Dritter. Es ist das erste "echte" Podium von Hamilton und Ferrari, nachdem es in der vergangenen Saison nur im Sprint für einen Podestplatz reichte.

09:37 Uhr

Erster Grand-Prix-Sieg für Antonelli

Da ist das Ding! Kimi Antonelli holt sich seinen ersten Grand-Prix-Sieg und das mit 19 Jahren 202 Tage. Damit ist er hinter Max Verstappen der zweitjüngste Gewinner in der Geschichte der Formel 1. In der ersten Runde musste Antonelli noch Hamilton vorbeiziehen lassen, aber ab Runde zwei führte der Italiener das Rennen an und der Sieg war zu keiner Zeit in Gefahr.

09:34 Uhr

56. Runde: Letzte Runde

Kimi Antonelli läutet die letzte Runde ein. Kann er es geniessen? Mit sieben Sekunden vor Russell bekommt er zumindest die Möglichkeit sein eigenes Tempo zu fahren.

09:34 Uhr

54. Runde: Boxenfunk Kimi Antonelli

Jetzt kommt noch einmal die Erinnerung von seinem Renningenieur: "Ok, Kimi. Drei Runden noch. Lass uns das Ding einfach nach Hause bringen".

09:33 Uhr
Gelbe Fahne
Gelbe Fahne

53. Runde: Gelbe Flagge

Kurzzeitig gibt es die gelbe Flagge, weil Kimi Antonelli viel zu spät auf der Bremse ist. Die Vorderachse blockiert, er kann aber weiterfahren. Dieser Fehler kostet ihn etwas mehr als zwei Sekunden.

09:31 Uhr

52. Runde: Verbremser bei Leclerc

In der Wiederholung ist dazu zu sehen, wie Leclerc einen massiven Verbremser hinlegt. Alle vier Reifen qualmen. Da geht definitiv nichts mehr nach vorne.

09:28 Uhr

51. Runde: Kein Kampf mehr bei Ferrari

Wie sieht es zwischen Hamilton und Leclerc aus? Die beiden scheinen ihren Kampf beendet zu haben. Ob freiwillig oder unter der Anleitung des Teams ist nicht bekannt, aber Lewis Hamilton fährt auf Podestkurs. Charles Leclerc ist 3.3 Sekunden hinter dem Briten zu finden und wird sich mit Rang vier begnügen müssen.

Audi geht leer aus
Antonelli nach Premiere emotional: «Könnte direkt losweinen»

Auch der zweite GP der Saison ist eine Angelegenheit des Mercedes-Duos: Kimi Antonelli und George Russell sorgen für den zweiten Doppelsieg der Silber-Pfeile in dieser Saison. Audi bleibt in einem Rennen mit zahlreichen Ausfällen dagegen ohne Punkte.
Publiziert: 09:53 Uhr
|
Aktualisiert: 12:04 Uhr
1/10
Premierensieg in der Formel 1: Kimi Antonelli ist in China nicht zu schlagen.
Foto: Getty Images
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Roger Benoit und Gian-Andri Baumgartner

Das Rennen

Ganz ohne Schrecksekunde kommt Kimi Antonelli auf dem Weg zu seinem ersten GP-Sieg in der Formel 1 dann doch nicht durch: Zwei Runden vor Schluss erwischt er eine Kurve alles andere als wunschgemäss. Der Fehler kostet aber nur wenige Sekunden – der Triumph ist dem erst 19-jährigen Italiener so nicht mehr zu nehmen. Beim letzten italienischen GP-Sieg von Giancarlo Fisichella im März 2006 war der im Sieger-Interview sichtlich gerührte Antonelli noch gar nicht geboren.

Der jüngste Formel 1-Polesetter der Geschichte liegt nach 30 Runden schon in Führung, als sein Teamkollege George Russell hinter ihm an Charles Leclerc vorbeizieht und auf Rang zwei vorstösst. Es ist das entscheidende Manöver im Duell zwischen Mercedes und Ferrari an diesem Grossen Preis von China – ab diesem Zeitpunkt fahren die Silberpfeile dem zweiten Doppelsieg im zweiten Saison-GP entgegen.

Immerhin: Die Ferrari-Piloten zeigen einmal mehr, weshalb ihre Blitzstarts schon so früh in der Saison bereits berüchtigt sind. Lewis Hamilton springt in den ersten Sekunden von Position 3 an Antonelli und Russell vorbei an die Spitze – zwei Runden später zieht der spätere Sieger dann aber schon wieder vorbei. Rund 30 Runden später finden sich Hamilton und Leclerc schliesslich auf den Rängen drei und vier wieder – Gefahr von hinten droht zu diesem Zeitpunkt keine mehr. Aufatmen dürfte besonders der Brite, der seit Las Vegas 2024 auf seinen 203. Podestplatz in der Formel 1 warten musste.

So bleiben die beiden dominierenden Teams auch vom Chaos hinter ihnen verschont: Gleich vier Fahrer können gar nicht erst starten, dazu kommen drei weitere Ausfälle während des Rennens. Ocon und Colapinto fallen nach einer leichten Kollision weit zurück– der GP China hat an diesem Sonntag einiges zu bieten.

Die Stimmen

Sieger Kimi Antonelli: «Ich bin sprachlos, ich könnte direkt losweinen. Der Dank geht ans Team, das mir dabei geholfen hat, den Sieg zu holen. Bei meinem Fahrfehler habe ich mir noch selbst eine Herzattacke eingebracht. Beim Start mache ich die Innenseite zu stark zu und habe die Ferraris so aussen rum gelassen, aber das Tempo war gut genug, um am Ende zurückzuschlagen.»

Lewis Hamilton: «Wir haben viel Arbeit investiert, um dranbleiben zu können. Das war eines der schönsten Rennen, das ich seit langem gehabt habe. Wir sind noch nicht ganz da, wo wir sein wollen. Wir wollen ganz vorne mitspielen und arbeiten weiter daran.»

Der WM-Stand

1. George Russell – 51 Punkte
2. Kimi Antonelli – 47 Punkte
3. Charles Leclerc – 34 Punkte
4. Lewis Hamilton – 33 Punkte
5. Oliver Bearman – 17 Punkte
....
14. Gabriel Bortoleto – 2 Punkte

Audi

Für Gabriel Bortoleto ist das Rennen zu Ende, bevor es angefangen hat: Der Brasilianer auf Startposition 16 kann aufgrund technischer Probleme gar nicht erst eingreifen. Sein von Position 11 aus ins Rennen gestiegene Teamkollege Nico Hülkenberg stösst bald in die Top Ten vor – wechselt aber im Vergleich zu seinen direkten Konkurrenten erst spät die Reifen und fällt dadurch weit zurück. Am Ende fehlen dem Deutschen knapp zehn Sekunden auf die Punkteränge.

Das gab zu reden

Der Gewinner der Konstrukteuren-WM des Vorjahres kommt weiterhin nicht richtig in Fahrt, in China sogar wortwörtlich: Sowohl Weltmeister Lando Norris als auch Teamkollege Oscar Piastri werden kurz vor dem Start aufgrund von Problemen mit dem Antrieb an die Box geschoben. Diese können nicht mehr rechzeitig behoben werden – das Rennen geht ohne die beiden papayafarbenen Boliden los. Besonders bitter ist das für Piastri, der nach seinem Aus in der Aufwärmrunde beim Heimrennen in Australien noch immer auf seinen ersten erfolgreichen Start der Saison wartet.

Das gab zu reden II

Wie schon im Qualifying vom Samstag stechen die Red-Bull-Piloten mit der Reifenwahl heraus: Max Verstappen und Isack Hadjar gehen als einzige Fahrer mit weichen Reifen an den Start. Bereits nach zehn Runden ist der Verschleiss offensichtlich und ein Wechsel notwendig – zum Glück für Verstappen kommt Lance Stroll in dieser Phase zum Stillstand, was eine Safety-Car-Phase zur Folge hat. Im Anschluss folgt eine starke Aufholjagd von Verstappen, der zwischenzeitlich auf Rang sechs nach vorne fährt. Zehn Runden vor Schluss dann die nächste Hiobsbotschaft: Der Holländer muss seinen Boliden abstellen. Hadjar wird letztendlich Achter.

So gehts weiter

Der Formel-1-Zirkus zieht nun weiter nach Suzuka: In zwei Wochen steht der Grosse Preis von Japan an. Das Qualifiying wird am Samstag um 7 Uhr MEZ ausgetragen, das Rennen findet einen Tag später zur gleichen Zeit statt. Durch die kriegsbedingten Absagen der Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien wird es das letzte in der Formel 1 für über einen Monat sein.

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