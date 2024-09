Vorhang auf für den GP in Monza: Welcher Ferrari-Pilot in Feierlaune ist. Und wer in Italien immer vom Pech verfolgt wurde.

Der GP von Italien in Monza, der am Sonntag stattfindet, ist einer der Klassiker der Formel 1. Und zieht Jahr für Jahr die Massen an. So auch 1983, als 275'000 Fans ins «Autodromo Nazionale» pilgerten und teilweise auf lebensgefährlichen «Tribünen» ihre Idole anfeuerten. Für einen italienischen Sieg reichte es zwar nicht, doch die beiden Ferrari-Piloten René Arnoux und Patrick Tambay belegten die Ränge 2 und 4. Es triumphierte Nelson Piquet.

Am Sonntag feiert der spanische Ferrari-Pilot Carlos Sainz junior beim Heimspiel in Monza seinen 30. Geburtstag. Und auch sein nächstes Jubiläum ist nicht mehr allzu weit entfernt. Beim GP von Singapur am 22. September wird Sainz seinen 200. GP bestreiten. Bislang konnte er drei Siege einfahren.

Die erfolgreichsten GP-Piloten in Monza

Lewis Hamilton (39): 5 Siege, 2 zweite Plätze, 1 dritter Platz

Kein Formel-1-Fahrer hat in Monza bislang mehr Erfolg gehabt wie der Brite. Nebst fünf Siegen (2012, 2014, 2015, 2017, 2018) und weiteren drei Podestplätzen fuhr er auch gleich sechs Mal die schnellste Rennrunde. Michael Schumacher (55): 5 Siege, 2 zweite Plätze, 1 dritter Platz

Die Bilanz des Deutschen ist die gleiche wie die von Hamilton. Doch weil Schumi «nur» ein Mal die schnellste Rennrunde fuhr, liegt er in unserem Ranking hinter dem Briten. Die fünf Siege errang Schumacher 1996, 1998, 2000, 2003 und 2006. Juan Manuel Fangio († 1995): 3 Siege, 2 zweite Plätze

Erster 1953, Erster 1954, Erster 1955, Zweiter 1956, Zweiter 1957: Der Argentinier fuhr gleich fünf Mal hintereinander in Monza aufs Podest. Ebenfalls überragend: Fangio startete in Monza fünf Mal von der Poleposition. Sebastian Vettel (37): 3 Siege, 1 zweiter Platz, 2 dritte Plätze

Der Deutsche gewann in Monza 2008 (auf Toro Rosso) mit 21 Jahren seinen ersten GP überhaupt – eine Sensation damals. Hinzu kommen noch seine Siege 2011 und 2013 und drei weitere Podestplätze auf Red Bull. Nelson Piquet (72): 3 Siege, 1 zweiter Platz

Piquet und Monza – das passte. Drei Mal konnte der Brasilianer triumphieren (1980, 1983, 1986, 1987). Ebenfalls drei Mal siegen in Monza konnten Stirling Moss (†2020), Ronnie Peterson (†1978 in Monza) und Alain Prost (69).

Zwei Mal konnte bislang ein Schweizer in Monza triumphieren. 1970 und 1975 gewann der legendäre Tessiner Clay Regazzoni den GP von Italien. Kaum zu glauben, aber wahr: Jo Siffert hatte in Monza oft Pech und schaffte es nie in die Punkteränge.