Auch 2026 lockt die «Red Bull World of Racing» mit spektakulären Erlebnissen. In der abwechslungsreichen Ausstellung im Verkehrshaus fühlen sich selbst Formel-1-Legenden wie Sebastian Vettel wohl. Er schwärmt bei einem Besuch von der Entwicklung im Motorsport.

Der RB19 und weitere Exponate machen den Motorsport hautnah erlebbar

Mitte Februar zog es nicht nur Fasnachtsfans nach Luzern. Auch Motorsportfans pilgerten ins Verkehrshaus. Dort wurde in der «Red Bull World of Racing»-Ausstellung eine Ausgabe der TV-Sendung «Sport und Talk Spezial» für Servus TV aufgezeichnet. Als Stargast war Sebastian Vettel eingeladen, der zwischen 2010 und 2013 in einem Red-Bull-Fahrzeug viermal in Serie Formel-1-Weltmeister geworden war.

Vettel, heute 38 Jahre alt, wirkt weiterhin fit und präsent – als könnte er jederzeit wieder in ein Cockpit steigen. Gerüchte über ein Comeback des Deutschen, der in seiner Wahlheimat Schweiz lebt, halten sich seit seinem Rücktritt Ende 2022. Im Verkehrshaus sagte er erneut, dass er sich in seiner aktuellen Situation wohlfühle. Die Formel 1 verfolge er weiterhin intensiv. «Wenn es ein spannendes Projekt gibt und ich Lust darauf verspüre, kann ich mir eine Rückkehr auf jeden Fall vorstellen», sagte Vettel. «Meine Beziehung zu Red Bull ist immer noch fantastisch.»

Expertenlob für die «World of Racing»

Neben Vettel waren auch Christian Klien und Marc Surer als ehemalige Formel-1-Fahrer und heutige TV-Experten zu Gast. Beide äusserten sich anerkennend über die Ausstellung. Klien, der wie Vettel in der Schweiz zu Hause ist, hat eine besonders enge Verbindung zur Leuchtenstadt: Seine Freundin stammt aus Luzern, und sein vierjähriger Sohn ist bereits ein grosser Fan der «Red Bull World of Racing». «Die Ausstellung bietet Racingfans alles, was das Herz begehrt. Wer sich für Autos, die Geschichte des Motorsports und die Formel 1 interessiert, kommt hier voll auf seine Kosten.»

Klien ergänzte, Red Bull stehe für ihn auch dafür, das Unmögliche möglich zu machen – in allen Bereichen. «Und Red Bull hat mit seinem Engagement im Motorsport bewiesen, dass es nicht nur Energydrinks, Party und Spass beherrscht, sondern auch Technik, Präzision und Ingenieurskunst.»

Weltmeisterboliden und interaktive Einblicke

Die «Red Bull World of Racing» bietet einen breiten Überblick über die Motorsportaktivitäten des Unternehmens. Ikonische Exponate und interaktive Elemente prägen das Erlebnis und ordnen technische Entwicklungen ein.

Das Herzstück der Ausstellung ist der RB19, der eine «brachiale Eleganz» und die Aura des bisher erfolgreichsten Formel-1-Fahrzeugs der Geschichte ausstrahlt. Mit diesem Boliden gewann Red Bull Racing 21 von 22 Saisonrennen, 19 davon durch Max Verstappen. Die physische Präsenz dieses Rekordwagens im Verkehrshaus unterstreicht die Leidenschaft für Technik und Ingenieurskunst, die Red Bull im Motorsport auszeichnet.

Ergänzt wird die Ausstellung durch weitere Replikas und Fahrzeuge aus unterschiedlichen Serien. Dazu zählen das Weltmeister-Bike von Marc Márquez, Modelle aus der Dakar-Rallye, dem Motocross oder der Nascar-Serie. Sie zeigen die Bandbreite des Engagements über die Formel 1 hinaus.

Interaktiv wird es im modernen Simulator, in dem Besucherinnen und Besucher verschiedene Formel-1-Strecken in Red-Bull-Boliden selbst bestreiten können. Auch eine Pit-Stop-Challenge lädt zum Mitmachen ein.

Spannende Formel-1-Saison 2026 erwartet

In der Talkrunde herrschte grosse Vorfreude auf die aktuelle Saison. «Es gibt diesmal keinen klaren Favoriten», erklärte Vettel mit Blick auf die neuen Reglemente. «Die Rennen werden enger und unberechenbarer.» Er betonte dabei die Relevanz von ökologischem Denken im Motorsport: «Ich denke, dass der Spagat zwischen lauten Motoren und ökologischem Denken gelungen ist.»

Auch Christian Klien verwies darauf, dass die Formel 1 längst kein reiner «Benzinfresser» mehr sei, da mittlerweile 50 Prozent der Leistung von Elektromotoren erzeugt würden. Die Entwicklung sei vorbildlich und sorge massgeblich dafür, dass der Sport weiterhin eine so starke globale Anziehungskraft besitze. Klien würde am liebsten in einem der modernen Boliden sitzen: «Die Fahrer sind in den schnellsten Fahrzeugen unterwegs und wollen am Limit fahren.»

Marc Surer schlug die Brücke zur Sicherheit, die sich über die Jahrzehnte enorm verbessert hat – eine Entwicklung, die in der Ausstellung durch eindrucksvolle Bildershows und Installationen dokumentiert wird. Vettel selbst liess die Tür für eine spätere Rückkehr offen, ohne konkrete Pläne zu nennen.

Der Auftritt im Verkehrshaus erfüllte damit zwei Funktionen: Er bot Einblick in die Gedanken eines ehemaligen Weltmeisters und setzte die «Red Bull World of Racing» als Bühne für aktuelle Motorsportdebatten in Szene. Mit jährlich einer Million Gästen zählt das Verkehrshaus zu den meistbesuchten Museen der Schweiz – die «World of Racing» ergänzt das Angebot um ein klar positioniertes, publikumswirksames Format.

