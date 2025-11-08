DE
1.
Lando Norris
Lando Norris9:44.047McLaren
2.
Andrea Kimi Antonelli
Andrea Kimi Antonelli+2.152Mercedes
3.
George Russell
George Russell+5.652Mercedes
Sprintrennen im Ticker
Um 15:35 gehts weiter – Noch bleibt der Regen aus

Teilen
vor 6 Minuten

7. Runde: Um 15:35 Uhr soll es weitergehen

Die Rennleitung hat eine Restart-Zeit bekanntgegeben. Um 15:35 Uhr soll der Sprint fortgesetzt werden.

vor 8 Minuten

7. Runde: Viel zu tun bei Sauber

Nico Hülkenberg hat es aus eigener Kraft zurück an die Box geschafft, doch vor dem Restart wartet einiges an Arbeit auf sein Team. Sowohl der Front- als auch der Heckflügel müssen ausgetauscht werden.

vor 9 Minuten

7. Runde: Norris mit der grossen Chance

Nach dem Ausfall von Oscar Piastri hat Lando Norris jetzt natürlich die grosse Chance, seinen Vorsprung in der WM weiter zu vergrössern. Spätestens nach den drei Unfällen dürften alle gewarnt sein, dass auf den Kerbs noch Wasser steht.

vor 14 Minuten

7. Runde: So kam es zu den Unfällen

Antonelli meldet über Funk, dass Norris vor ihm über den Randstein gefahren sei und dabei Wasser auf die Strecke gezogen habe. Die Wiederholungen zeigen jedoch, dass alle betroffenen Fahrer selbst über den Randstein gefahren sind. Es scheint also wohl eher kein verdrängtes Wasser schuld zu sein, sondern eher Fahrfehler der Piloten.

vor 17 Minuten
Rote Fahne
Rote Fahne

7. Runde: Rote Flagge

Der Sprint wird mit Roter Flagge unterbrochen! Die Autos kommen zurück an die Boxengasse.

vor 18 Minuten

6. Runde: Safety Car kommt!

Wenig überraschend kommt jetzt erst einmal das Safety Car auf die Strecke, um das Feld einzusammeln. Die Wiederholungen zeigen, dass Piastri auf den Kerb kam und dann das Auto verloren hat.

vor 19 Minuten

6. Runde: Unfall von Nico Hülkenberg

Jetzt wird es kurios! An gleicher Stelle geht es auch für Nico Hülkenberg und Franco Colapinto in die Begrenzung. Colapinto muss wie Piastri abstellen. Hülkenberg fährt mit beschädigtem Auto.

vor 20 Minuten

6. Runde: Unfall von Oscar Piastri

Unfall von Oscar Piastri! Der Australier fliegt in Kurve 3 ab und landet in der Barriere.

vor 22 Minuten

5. Runde: Ferrari lauert auf Alonso

Die beiden Ferrari-Fahrer sind in Lauerstellung auf Fernando Alonso. Leclerc ist auf dem Soft, Hamilton auf dem Medium.

vor 23 Minuten

4. Runde: Norris löst sich

Die Mediumreifen scheinen bei McLaren auf Temperatur zu sein. Zumindest kann sich Lando Norris jetzt deutlicher lösen. 1,6 Sekunden führt er vor Antonelli.

