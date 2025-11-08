Um 15:35 gehts weiter – Noch bleibt der Regen aus

7. Runde: So kam es zu den Unfällen

Antonelli meldet über Funk, dass Norris vor ihm über den Randstein gefahren sei und dabei Wasser auf die Strecke gezogen habe. Die Wiederholungen zeigen jedoch, dass alle betroffenen Fahrer selbst über den Randstein gefahren sind. Es scheint also wohl eher kein verdrängtes Wasser schuld zu sein, sondern eher Fahrfehler der Piloten.