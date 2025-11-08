Um 15:35 gehts weiter – Noch bleibt der Regen aus

Die Rennleitung hat eine Restart-Zeit bekanntgegeben. Um 15:35 Uhr soll der Sprint fortgesetzt werden.
Nico Hülkenberg hat es aus eigener Kraft zurück an die Box geschafft, doch vor dem Restart wartet einiges an Arbeit auf sein Team. Sowohl der Front- als auch der Heckflügel müssen ausgetauscht werden.
Nach dem Ausfall von Oscar Piastri hat Lando Norris jetzt natürlich die grosse Chance, seinen Vorsprung in der WM weiter zu vergrössern. Spätestens nach den drei Unfällen dürften alle gewarnt sein, dass auf den Kerbs noch Wasser steht.
Antonelli meldet über Funk, dass Norris vor ihm über den Randstein gefahren sei und dabei Wasser auf die Strecke gezogen habe. Die Wiederholungen zeigen jedoch, dass alle betroffenen Fahrer selbst über den Randstein gefahren sind. Es scheint also wohl eher kein verdrängtes Wasser schuld zu sein, sondern eher Fahrfehler der Piloten.
Der Sprint wird mit Roter Flagge unterbrochen! Die Autos kommen zurück an die Boxengasse.
Wenig überraschend kommt jetzt erst einmal das Safety Car auf die Strecke, um das Feld einzusammeln. Die Wiederholungen zeigen, dass Piastri auf den Kerb kam und dann das Auto verloren hat.
Jetzt wird es kurios! An gleicher Stelle geht es auch für Nico Hülkenberg und Franco Colapinto in die Begrenzung. Colapinto muss wie Piastri abstellen. Hülkenberg fährt mit beschädigtem Auto.
Unfall von Oscar Piastri! Der Australier fliegt in Kurve 3 ab und landet in der Barriere.
Die beiden Ferrari-Fahrer sind in Lauerstellung auf Fernando Alonso. Leclerc ist auf dem Soft, Hamilton auf dem Medium.
Die Mediumreifen scheinen bei McLaren auf Temperatur zu sein. Zumindest kann sich Lando Norris jetzt deutlicher lösen. 1,6 Sekunden führt er vor Antonelli.