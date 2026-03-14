Russell holt Sprint-Sieg in China – Hülkenberg mit Ausfall

Im ersten Sprintrennen der Saison lässt George Russell im Mercedes nichts anbrennen und holt sich den Sieg. Nico Hülkenberg erreicht in seinem Audi das Ziel nicht.

Das Sprint-Podium

Russell 33:38,998 Leclerc +0.674 Hamilton +2.554

Die WM-Wertung

So stehts in der WM-Wertung Fahrer: George Russell, 33 Punkte Kimi Antonelli, 22 Punkte Charles Leclerc, 22 Punkte Lewis Hamilton, 18 Punkte Lando Norris, 15 Punkte Max Verstappen, 8 Punkte Oliver Bearman, 7 Punkte Arvid Lindblad, 4 Punkte Oscar Piastri, 3 Punkte Gabriel Bortoleto, 2 Punkte Liam Lawson, 2 Punkte Pierre Gasly, 1 Punkte Esteban Ocon, 0 Punkte Alex Albon, 0 Punkte Franco Colapinto,0 Punkte Carlos Sainz, 0 Punkte Sergio Perez, 0 Punkte Isack Hadjar, 0 Punkte Nico Hülkenberg, 0 Punkte Fernando Alonso, 0 Punkte Valtteri Bottas, 0 Punkte Lance Stroll, 0 Punkte Teams: Mercedes, 55 Punkte Ferrari, 40 Punkte McLaren, 18 Punkte Red Bull, 8 Punkte Haas, 7 Punkte Racing Bulls, 6 Punkte Audi, 2 Punkte Alpine, 1 Punkte Williams, 0 Punkte Cadillac, 0 Punkte Aston Martin, 0 Punkte

Fahrer: George Russell, 33 Punkte Kimi Antonelli, 22 Punkte Charles Leclerc, 22 Punkte Lewis Hamilton, 18 Punkte Lando Norris, 15 Punkte Max Verstappen, 8 Punkte Oliver Bearman, 7 Punkte Arvid Lindblad, 4 Punkte Oscar Piastri, 3 Punkte Gabriel Bortoleto, 2 Punkte Liam Lawson, 2 Punkte Pierre Gasly, 1 Punkte Esteban Ocon, 0 Punkte Alex Albon, 0 Punkte Franco Colapinto,0 Punkte Carlos Sainz, 0 Punkte Sergio Perez, 0 Punkte Isack Hadjar, 0 Punkte Nico Hülkenberg, 0 Punkte Fernando Alonso, 0 Punkte Valtteri Bottas, 0 Punkte Lance Stroll, 0 Punkte Teams: Mercedes, 55 Punkte Ferrari, 40 Punkte McLaren, 18 Punkte Red Bull, 8 Punkte Haas, 7 Punkte Racing Bulls, 6 Punkte Audi, 2 Punkte Alpine, 1 Punkte Williams, 0 Punkte Cadillac, 0 Punkte Aston Martin, 0 Punkte

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Das Rennen

Anders als beim Grossen Preis von Australien kommen beim ersten Sprintrennen der Saison in China alle von der Startlinie weg. Doch wie vor einer Woche erwischen die Ferrari einen Raketenstart. Altmeister Lewis Hamilton übernimmt bereits in der ersten Runde die Führung von George Russell im Mercedes. Charles Leclerc im anderen Ferrari schiebt sich auf den zwischenzeitlichen dritten Rang vor.

Ab dann ist für Hamilton Verteidigungsmodus angesagt. Immer wieder tauschen der Ferrari-Pilot und sein Landsmann die Plätze. Allerdings handelt es sich dabei nicht um wirkliches Racing, sondern wer das bessere Energie-Management betreibt. Einzig Leclerc kann das Tempo der beiden Briten mitgehen. Und weil Hamilton Probleme mit seinen Reifen bekommt, können Russell und Leclerc den siebenfachen Weltmeister hinter sich lassen. In der elften Runde schiebt sich auch noch Kimi Antonelli an Hamilton vorbei. In der zwölften Runde werden das Talent Arvid Lindblad (Racing Bulls) und Routinier Valtteri Bottas (Cadillac) mit Problemen in die Boxengasse gerufen – für beide geht es nicht weiter.

Unter einer Safety-Car-Phase nur eine Umdrehung später, weil Audi-Pilot Nico Hülkenberg sein Auto abstellen muss, gehen alle Fahrer an die Box um sich neue Pneus abzuholen. Antonelli sitzt derweil seine 10-Sekunden-Strafe ab (siehe Das gab zu reden) und fährt auf den siebten Platz. Der ersten Sprintsieg der Saison holt sich somit Russell vor Leclerc und Hamilton.

Ein Rennen zum Vergessen erlebt Max Verstappen. Der Vize-Weltmeister ist eigentlich der König im Sprint. In 24 Sprints zuvor fuhr er 23 Mal in die Punkte – und holte dabei 13 Siege. Der Holländer, der das ganze Wochenende schon Probleme mit seinem Red Bull hat, würgt beim Start seinen Boliden fast ab und findet sich zwischenzeitlich auf dem vorletzten Platz wieder. Verstappen kämpft sich zwar wieder nach vorne, zu mehr als dem neunten Platz reicht es aber nicht.

Wie bereits in Melbourne gibt es auch im Sprintrennen viele Überholmanöver. Dabei ist aber mehr die richtige Taktik entscheidend, als echtes Racing. Die grosse Frage bleibt: Gefällt das den Fans?

Audi

Nico Hülkenberg feiert heute sein 16-jähriges Jubiläum in der Königsklasse des Motorsports. Auf den Tag genau debütierte der Deutsche beim Grossen Preis von Bahrain – damals aber noch im Williams. Vor einer Woche konnte er wegen technischer Probleme an seinem Audi nicht starten. Auch im Sprint hat Hülkenberg Probleme mit seinem Boliden. In Runde 13 geht es nicht mehr weiter – er muss sein Wagen auf der Strecke parkieren.

Gabriel Bortoleto zeigt ein solides Rennen, macht einen Platz gut und landet auf dem 13. Platz. Für die Punkte reicht es aber auch dem Brasilianer nicht.

Das gab zu reden

Kimi Antonelli erwischt vom zweiten Platz aus einen schrecklichen Start. Der Italiener verliert viele Plätze und fährt zu allem Übel in das Auto von Isack Hadjar. Beide verlieren Teile, können das Rennen aber fortsetzen. Für Antonelli hat die Aktion aber ein Nachspiel – er kassiert eine 10-Sekunden-Strafe und beendet das Rennen damit auf dem 5. Platz – Hadjar wird 15.

Die Stimmen

George Russell: «Die ersten Runden waren knackig. Ich habe alles unter Kontrolle gehabt. Hoffe, es hat den Zuschauern gefallen.»

Charles Leclerc: «Von sechs auf zwei? Kritisch war nur das Duell mit Hamilton. Okay unsere Rennleistung besser als in der Qualifikation»

Lewis Hamilton: «Ein gutes Resultat für das Team. Danke auch an die grossartigen Zuschauer. Jetzt haben wir ein besseres Auto als 2025. Da ich ja mal vorne lag, ist der 3. Platz eine Enttäuschung.»

Weltmeister Lando Norris: «Glücklich als Vierter? Nein, wir sind einfach nicht schnell genug.»

Max Verstappen: «Glaube es ist das gleiche Problem wie Lawson in Melbourne. Keine Power und schon waren alle an mir vorbei. Nicht ideal diese Situation.»

So gehts weiter

Bereits um 8 Uhr Schweizer Zeit geht es weiter mit dem Qualifying für das Hauptrennen am Sonntag. Dieses startet ebenfalls um 8 Uhr früh.