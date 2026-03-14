Russell holt Sprint-Sieg in China – Hülkenberg mit Ausfall

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Beendet
Sprint
GP von China
Shanghai
Shanghai
1.
George Russell
George Russell33:38.998Mercedes AMG Motorsport
2.
Charles Leclerc
Charles Leclerc+0.674Ferrari
3.
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton+2.554Ferrari
vor 46 Minuten

Bis nachher

Hiermit verabschieden wir uns vom Premieren-Sprint der neuen Saison. Weiter geht es bereits um 8:00 Uhr mit dem Qualifying für das Rennen. Wir sind dann wieder im Live-Ticker mit dabei. Bis später!

vor 48 Minuten

Hülkenberg mit Defekt

Erneut konnte Nico Hülkenberg mit seinem Audi nicht über die Ziellinie kommen. Zwar reichte es diesmal für einen Start, doch bei diesem wurde der Deutsche von Platz elf bis ans Ende des Feldes durchgereicht. Ausserdem sorgte, vermutlich, ein technischer Defekt dafür, dass Hülkenberg sein Fahrzeug in Runde 13 abstellen musste, was zu einer Safety-Car-Phase führte.

vor 52 Minuten

Ein packender Sprint zum Auftakt in den Samstag

Diese rund 100 Kilometer waren durchaus packend und haben Lust auf mehr gemacht. Während sich Russell und Hamilton zu Beginn des Sprints ordentlich bekämpften, lauerte Leclerc dahinter auf seine Chance. Mit Erfolg. Denn der Monegasse schaffte immerhin den Sprung hinter den Mercedes, auch wenn Hamilton nicht wirklich nachlassen wollte in diesem teaminternen Duell. Antonelli musste bereits früh, nach seinem schwachen Start, Federn lassen und betrieb nach einer Zeitstrafe (wegen eines Crashs mit Hadjar) Schadensbegrenzung.

vor 53 Minuten
Rennende
Rennende

19. Runde: Ende Sprint

Das Sprint auf dem Shanghai International Circuit ist beendet. Hinter dem Trio folgen Norris, Antonelli und Piastri. Lawson und Bearman komplettieren die Punkteränge. Erst auf Platz neun folgt Max Verstappen, der nach einem miserablen Start nie eine wirkliche Rolle in diesem Sprint gespielt hat.

vor 54 Minuten
Rennende
Rennende

19. Runde: George Russell ist im Ziel

Der Brite fährt den ersten Spring-Sieg in diesem Jahr ein und hält Leclerc am Ende mit 0,674 Sekunden hinter sich. Lewis Hamilton konnte sich in den Schlussrunden erneut auf Rang drei fahren.

vor 57 Minuten

19. Runde: Piastri lässt Antonelli ziehen

Der Australier gibt den Platz an Antonelli freiwillig wieder zurück, während sich Russell an der Spitze auf den letzten Metern befindet. Doch Leclerc lässt mit knapp einer Sekunde Rückstand nicht locker.

vor 57 Minuten

18. Runde: Strafe für Sergio Pérez

Sergio Pérez wird von der Rennleitung bestraft und kassiert eine fünf-Sekunden-Strafe für den Zwischenfall mit Ocon unter Safety Car. Der Mexikaner befindet sich aber ohnehin schon am Ende des Feldes.

vor 58 Minuten

17. Runde: Boxenfunk Kimi Antonelli

Der Italiener beschwert sich am Funk, dass er von Piastri beim Restart vor der Start-Ziel-Linie überholt wurde. Das wird sich die Rennleitung bestimmt ansehen.

04:32 Uhr

17. Runde: Weiter geht es

Es hat doch etwas länger gedauert als geplant, doch nun ist der Bolide von Hülkenberg abtransportiert. Rein geht es in die finalen Runden dieses Sprints! Leclerc verpennt den Restart dabei völlig und kann Russell dadurch nicht mal im Ansatz unter Druck setzen.

04:31 Uhr

16. Runde: Ocon und Sainz kommen sich näher

Am Ende der langen Geraden auf Start und Ziel fährt der Haas-Fahrer dem Williams um ein Haar hinten in das Auto. In höchster Not verhindert Sainz schlussendlich den Crash unter Doppelgelb.

Audi erneut mit Problemen
Russell holt Sprint-Sieg in China – Hülkenberg mit Ausfall

Im ersten Sprintrennen der Saison lässt George Russell im Mercedes nichts anbrennen und holt sich den Sieg. Nico Hülkenberg erreicht in seinem Audi das Ziel nicht.
Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
1/7
Nico Hülkenberg muss seinen Audi abstellen.
Foto: F1TV
Foto Andri Bäggli.jpg
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Andri Bäggli und Roger Benoit

Das Sprint-Podium

  1. Russell 33:38,998
  2. Leclerc +0.674
  3. Hamilton +2.554

Die WM-Wertung

So stehts in der WM-Wertung

Fahrer:

  1. George Russell, 33 Punkte
  2. Kimi Antonelli, 22 Punkte
  3. Charles Leclerc, 22 Punkte
  4. Lewis Hamilton, 18 Punkte
  5. Lando Norris, 15 Punkte
  6. Max Verstappen, 8 Punkte
  7. Oliver Bearman, 7 Punkte

  8. Arvid Lindblad, 4 Punkte

  9. Oscar Piastri, 3 Punkte

  10. Gabriel Bortoleto, 2 Punkte

  11. Liam Lawson, 2 Punkte

  12. Pierre Gasly, 1 Punkte
  13. Esteban Ocon, 0 Punkte
  14. Alex Albon, 0 Punkte
  15. Franco Colapinto,0 Punkte
  16. Carlos Sainz, 0 Punkte
  17. Sergio Perez, 0 Punkte
  18. Isack Hadjar, 0 Punkte
  19. Nico Hülkenberg, 0 Punkte
  20. Fernando Alonso, 0 Punkte
  21. Valtteri Bottas, 0 Punkte
  22. Lance Stroll, 0 Punkte

Teams:

  1. Mercedes, 55 Punkte
  2. Ferrari, 40 Punkte
  3. McLaren, 18 Punkte
  4. Red Bull, 8 Punkte
  5. Haas, 7 Punkte
  6. Racing Bulls, 6 Punkte
  7. Audi, 2 Punkte
  8. Alpine, 1 Punkte
  9. Williams, 0 Punkte
  10. Cadillac, 0 Punkte
  11. Aston Martin, 0 Punkte


Fahrer:

  1. George Russell, 33 Punkte
  2. Kimi Antonelli, 22 Punkte
  3. Charles Leclerc, 22 Punkte
  4. Lewis Hamilton, 18 Punkte
  5. Lando Norris, 15 Punkte
  6. Max Verstappen, 8 Punkte
  7. Oliver Bearman, 7 Punkte

  8. Arvid Lindblad, 4 Punkte

  9. Oscar Piastri, 3 Punkte

  10. Gabriel Bortoleto, 2 Punkte

  11. Liam Lawson, 2 Punkte

  12. Pierre Gasly, 1 Punkte
  13. Esteban Ocon, 0 Punkte
  14. Alex Albon, 0 Punkte
  15. Franco Colapinto,0 Punkte
  16. Carlos Sainz, 0 Punkte
  17. Sergio Perez, 0 Punkte
  18. Isack Hadjar, 0 Punkte
  19. Nico Hülkenberg, 0 Punkte
  20. Fernando Alonso, 0 Punkte
  21. Valtteri Bottas, 0 Punkte
  22. Lance Stroll, 0 Punkte

Teams:

  1. Mercedes, 55 Punkte
  2. Ferrari, 40 Punkte
  3. McLaren, 18 Punkte
  4. Red Bull, 8 Punkte
  5. Haas, 7 Punkte
  6. Racing Bulls, 6 Punkte
  7. Audi, 2 Punkte
  8. Alpine, 1 Punkte
  9. Williams, 0 Punkte
  10. Cadillac, 0 Punkte
  11. Aston Martin, 0 Punkte


Das Rennen

Anders als beim Grossen Preis von Australien kommen beim ersten Sprintrennen der Saison in China alle von der Startlinie weg. Doch wie vor einer Woche erwischen die Ferrari einen Raketenstart. Altmeister Lewis Hamilton übernimmt bereits in der ersten Runde die Führung von George Russell im Mercedes. Charles Leclerc im anderen Ferrari schiebt sich auf den zwischenzeitlichen dritten Rang vor.

Ab dann ist für Hamilton Verteidigungsmodus angesagt. Immer wieder tauschen der Ferrari-Pilot und sein Landsmann die Plätze. Allerdings handelt es sich dabei nicht um wirkliches Racing, sondern wer das bessere Energie-Management betreibt. Einzig Leclerc kann das Tempo der beiden Briten mitgehen. Und weil Hamilton Probleme mit seinen Reifen bekommt, können Russell und Leclerc den siebenfachen Weltmeister hinter sich lassen. In der elften Runde schiebt sich auch noch Kimi Antonelli an Hamilton vorbei. In der zwölften Runde werden das Talent Arvid Lindblad (Racing Bulls) und Routinier Valtteri Bottas (Cadillac) mit Problemen in die Boxengasse gerufen – für beide geht es nicht weiter.

Unter einer Safety-Car-Phase nur eine Umdrehung später, weil Audi-Pilot Nico Hülkenberg sein Auto abstellen muss, gehen alle Fahrer an die Box um sich neue Pneus abzuholen. Antonelli sitzt derweil seine 10-Sekunden-Strafe ab (siehe Das gab zu reden) und fährt auf den siebten Platz. Der ersten Sprintsieg der Saison holt sich somit Russell vor Leclerc und Hamilton.

Ein Rennen zum Vergessen erlebt Max Verstappen. Der Vize-Weltmeister ist eigentlich der König im Sprint. In 24 Sprints zuvor fuhr er 23 Mal in die Punkte – und holte dabei 13 Siege. Der Holländer, der das ganze Wochenende schon Probleme mit seinem Red Bull hat, würgt beim Start seinen Boliden fast ab und findet sich zwischenzeitlich auf dem vorletzten Platz wieder. Verstappen kämpft sich zwar wieder nach vorne, zu mehr als dem neunten Platz reicht es aber nicht.

Wie bereits in Melbourne gibt es auch im Sprintrennen viele Überholmanöver. Dabei ist aber mehr die richtige Taktik entscheidend, als echtes Racing. Die grosse Frage bleibt: Gefällt das den Fans?

Audi

Nico Hülkenberg feiert heute sein 16-jähriges Jubiläum in der Königsklasse des Motorsports. Auf den Tag genau debütierte der Deutsche beim Grossen Preis von Bahrain – damals aber noch im Williams. Vor einer Woche konnte er wegen technischer Probleme an seinem Audi nicht starten. Auch im Sprint hat Hülkenberg Probleme mit seinem Boliden. In Runde 13 geht es nicht mehr weiter – er muss sein Wagen auf der Strecke parkieren.

Gabriel Bortoleto zeigt ein solides Rennen, macht einen Platz gut und landet auf dem 13. Platz. Für die Punkte reicht es aber auch dem Brasilianer nicht.

Das gab zu reden

Kimi Antonelli erwischt vom zweiten Platz aus einen schrecklichen Start. Der Italiener verliert viele Plätze und fährt zu allem Übel in das Auto von Isack Hadjar. Beide verlieren Teile, können das Rennen aber fortsetzen. Für Antonelli hat die Aktion aber ein Nachspiel – er kassiert eine 10-Sekunden-Strafe und beendet das Rennen damit auf dem 5. Platz – Hadjar wird 15.

Die Stimmen

George Russell: «Die ersten Runden waren knackig. Ich habe alles unter Kontrolle gehabt. Hoffe, es hat den Zuschauern gefallen.»

Charles Leclerc: «Von sechs auf zwei? Kritisch war nur das Duell mit Hamilton. Okay unsere Rennleistung besser als in der Qualifikation»

Lewis Hamilton: «Ein gutes Resultat für das Team. Danke auch an die grossartigen Zuschauer. Jetzt haben wir ein besseres Auto als 2025. Da ich ja mal vorne lag, ist der 3. Platz eine Enttäuschung.»

Weltmeister Lando Norris: «Glücklich als Vierter? Nein, wir sind einfach nicht schnell genug.»

Max Verstappen: «Glaube es ist das gleiche Problem wie Lawson in Melbourne. Keine Power und schon waren alle an mir vorbei. Nicht ideal diese Situation.»

So gehts weiter

Bereits um 8 Uhr Schweizer Zeit geht es weiter mit dem Qualifying für das Hauptrennen am Sonntag. Dieses startet ebenfalls um 8 Uhr früh.

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