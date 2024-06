vor 19 Minuten

Verstappen gewinnt nach hitzigen ersten Runden

Max Verstappen bleibt im Sprint in diesem Jahr weiter ungeschlagen. Einfach war der Weg zum Sieg allerdings nicht. In den ersten Runden machte Lando Norris mächtig Druck auf den Niederländer und zog in Runde fünf sogar vorbei. Verstappen aber setzte schnell den Konter und zum Ärger von Norris zog dabei auch Oscar Piastri an ihm vorbei, um Platz zwei zu übernehmen. Von da an hatte Verstappen den Sprint im Griff und setze sich bis zum Ende immer mehr von den McLaren ab, um sich den dritten Sprint-Erfolg in diesem Jahr zu sichern.