Nächste Saison gibts mit Cadillac ein neues Team in der Formel 1. Nun wurden die beiden Fahrer präsentiert: Valtteri Bottas und Sergio Pérez.

1/4 Wird nächste Saison für Cadillac fahren: Valtteri Bottas. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Nächste Saison gibts mit Cadillac ein neues Team in der Formel 1. Nun sind auch die beiden beiden Cadillac-Fahrer für das Premierenjahr bekannt. Dabei wird klar: beim Neuling setzt man auf viel Erfahrung. Denn im Cockpit werden Valtteri Bottas (35) und Sergio Pérez (35) sitzen – die es gemeinsam auf 527 Rennstarts bringen.

Für beide ist es eine Rückkehr in die Formel 1. Sie haben beim Saisonfinal 2024 in Abu Dhabi ihr letztes Rennen bestritten. Für den zweifachen Vize-Weltmeister (2019 und 2020) Bottas war es im Sauber das insgesamt 246. Rennen (10 Siege, total 67 Podestplätze) seiner Karriere. Pérez stand im Red Bull zum insgesamt 281. Mal (sechs Siege, total 39 Podestplätze) am Start.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Die Verpflichtung von zwei sehr erfahrenen Rennfahrern wie Bottas und Pérez ist ein klares Zeichen unserer Absichten», sagt Teamchef Graeme Lowdon über sein Fahrer-Duo. «Sie haben schon alles gesehen und wissen, was es braucht, um in der Formel 1 erfolgreich zu sein.»

Viel wichtiger sei aber, dass sie wissen und verstehen, was es bedeutet, ein neues Team aufzubauen. «Ihre Führungsqualitäten, ihr Feedback, ihr im Rennsport geschulter Instinkt und natürlich ihre Schnelligkeit werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir dieses Team zum Leben erwecken», so Lowdon weiter.

Pérez freut sich auf ein «unglaublich spannendes neues Kapitel in meiner Karriere». Schon während den Gesprächen habe er die Leidenschaft und Entschlossenheit hinter diesem Projekt gespürt. Und für Bottas ist klar, dass es sich nicht nur um «ein Rennprojekt, sondern eine langfristige Vision» handelt. Er freue sich darauf, «den amerikanischen Rennsportgeist auf den grössten Rennstrecken der Welt zu vertreten.»