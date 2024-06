2. Pole für Norris nach Feuerschock

Die Sauber-Stimmen nach der Barcelona-Quali

Alumni Bravi, Teamrepräsentant: «Heute konnten wir sehen, dass wir als Team mit der Einführung des neuesten Pakets und durch die gute Umsetzung durch alle an der Strecke Fortschritte gemacht haben. Wir können uns über das heutige Ergebnis freuen, für das wir all die Anstrengungen würdigen müssen, die in Hinwil in den letzten Monaten unternommen wurden, um die Strecke ständig zu verbessern. Heute konnten wir vor den beiden RBs und den Williams sowie einem Haas-Auto bleiben - unseren Hauptkonkurrenten auf der Strecke. Sowohl Valtteri als auch Zhou hatten solide Sessions und konnten ihre besten Sektoren abrufen, als es darauf ankam. Valtteri war sehr nahe an Q3 dran, aber seine Position gibt uns auf jeden Fall die Zuversicht, dass er von Anfang an aus eigener Kraft um Punkte kämpfen kann. Wir freuen uns sehr für Zhou: Nach drei schwierigen Rennen hat er wieder die Position erreicht, auf der er sein sollte. Wir haben das Gefühl, dass wir unsere Karten ausspielen können, und wir werden alles tun, um unsere beiden Fahrer in die Lage zu versetzen, um einen Platz in den Top Ten zu kämpfen.»

Valtteri Bottas: «Es ist gut zu sehen, dass beide Autos in Q2 sind: Das Gefühl auf der Strecke war heute gut, und das Wochenende war bisher recht anständig. Wir haben an diesem Wochenende definitiv ein besseres Auto als bei früheren Veranstaltungen. Ich habe mich bisher das ganze Wochenende über sicher damit gefühlt; die neuen Teile, die wir mitgebracht haben, haben sicherlich auch ihren Teil dazu beigetragen, dass wir einen kleinen, aber wichtigen Schritt machen konnten. Ich denke, dieses Ergebnis war das Maximum, das wir heute erreichen konnten. Das ist der Punkt, an dem wir im Moment mit unserer Pace stehen - und es ist auch nicht so weit von Q3 entfernt, was definitiv ermutigend ist. Ich denke, das ist die beste Chance auf Punkte, die wir in dieser Saison bisher hatten, aber der Job ist natürlich erst zur Hälfte erledigt: Wir müssen morgen in Topform sein, um diese Position in eine echte Chance auf die Top Ten umzuwandeln.»

Guanyu Zhou: «Es fühlt sich wirklich gut an, es heute wieder in Q2 geschafft zu haben, aber obwohl dies ein gutes Ergebnis ist, ist es für mich genauso wichtig, dass das Gefühl im Auto und mein Selbstvertrauen zurück sind. Wir wussten, dass es schwierig werden würde, Q2 zu erreichen, da wir bereits in Q1 einen neuen Reifensatz verwendet hatten, der uns dazu zwang, auf gebrauchten Softs zu starten, bevor wir auf einen neuen Satz wechselten, aber wir können uns mit dem Endergebnis nicht beschweren. Wir haben an diesem Wochenende einen Schritt zurück gemacht und uns ein wenig neu aufgestellt: Die letzten Rennen waren schwierig, also haben wir uns für einige wichtige Änderungen entschieden, einschliesslich des Austauschs meines Chassis - und es fühlt sich an, als ob die Dinge jetzt viel besser zusammenpassen. Ich freue mich auch, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben und als Team an diesem Wochenende viel schneller waren. Wir werden weiter hart arbeiten, um diese besseren Startpositionen morgen in ein gutes Ergebnis umzumünzen, auch wenn wir wissen, dass die Top Ten im Moment sehr stark aussehen.»