Quali-Finale unterbrochen, Sauber im Tausendstel-Pech

15. Minute: Q2 beendet

Q2 ist beendet und es reicht am Ende knapp nicht für Nico Hülkenberg für die Teilnahme am Q3. Dem Deutschen fehlen nur drei Tausendstel zu Platz neun bzw. zehn Tausendstel in Richtung Leclerc auf Platz neun. Ausgeschieden sind neben Hülkenberg auch Lawson, Bearman, Bortoleto und Albon.