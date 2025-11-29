Quali-Finale unterbrochen, Sauber im Tausendstel-Pech

Rennabbruch in Doha...
Charles Leclerc erlebt eine heikle Situation und als er auf das Kiesbett kommt, verliert er sein Auto. Zweimal dreht er sich, kann aber einen Einschlag vermeiden.
George Russell kann mit den McLaren-Fahrern auch nicht mitgehen, schiebt sich mit 0,347 Sekunden Rückstand aber immerhin vor Verstappen auf Platz drei.
Es bleibt eng zwischen den beiden Teamkollegen! Oscar Piastri unterliegt Lando Norris nur um 35 Tausendstel. Wo ordnet sich Verstappen ein? Platz drei mit vier Zehntelsekunden Rückstand.
Lando Norris legt im Kampf um die Pole vor und liefert eine 1:19.495 ab und fährt damit den neune Streckenrekord. Max Verstappen ist seinerseits auf einer zweiten Aufwärmrunde.
Q3 ist gestartet und der Kampf um die Pole hat begonnen! Verstappen geht als Erster auf die Strecke. Ihm folgen Norris, Russell, Hadjar und Piastri.
Q2 ist beendet und es reicht am Ende knapp nicht für Nico Hülkenberg für die Teilnahme am Q3. Dem Deutschen fehlen nur drei Tausendstel zu Platz neun bzw. zehn Tausendstel in Richtung Leclerc auf Platz neun. Ausgeschieden sind neben Hülkenberg auch Lawson, Bearman, Bortoleto und Albon.
Noch bleibt Zeit für Verbesserungen und so sind die Plätze im Q3 noch nicht final verteilt. Auch Hülkenberg wird noch mal zulegen müssen. Als derzeit Siebter ist er in der Gefahrenzone.
Lando Norris legt im ersten Sektor nicht alles rein, am Ende reicht es aber dennoch zum zweiten Platz, womit er sicher im Q3 sein sollte. Die Tracklimits scheinen gepasst zu haben.
Oscar Piastri markiert eine neue Bestzeit in Q2