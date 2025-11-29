DE
FR
Abonnieren
Zum Formel1-Kalender
LIVE
Qualifying 3/3
GP von Katar
Doha
Doha
1.
Lando Norris
Lando Norris1:19.495McLaren
2.
Oscar Piastri
Oscar Piastri+0.035McLaren
3.
George Russell
George Russell+0.347Mercedes
zattoo placeholder
Zattoo Logo

Katar-Qualifying im Ticker
Quali-Finale unterbrochen, Sauber im Tausendstel-Pech

vor 1 Minute
Rote Fahne
Rote Fahne

7. Minute: Rote Flagge

Rennabbruch in Doha...

vor 2 Minuten

6. Minute: Fast-Abflug von Leclerc

Charles Leclerc erlebt eine heikle Situation und als er auf das Kiesbett kommt, verliert er sein Auto. Zweimal dreht er sich, kann aber einen Einschlag vermeiden.

vor 4 Minuten

5. Minute: Russell schiebt sich vor Verstappen

George Russell kann mit den McLaren-Fahrern auch nicht mitgehen, schiebt sich mit 0,347 Sekunden Rückstand aber immerhin vor Verstappen auf Platz drei.

vor 5 Minuten

4. Minute: Piastri knapp geschlagen

Es bleibt eng zwischen den beiden Teamkollegen! Oscar Piastri unterliegt Lando Norris nur um 35 Tausendstel. Wo ordnet sich Verstappen ein? Platz drei mit vier Zehntelsekunden Rückstand.

vor 5 Minuten

3. Minute: Norris legt vor

Lando Norris legt im Kampf um die Pole vor und liefert eine 1:19.495 ab und fährt damit den neune Streckenrekord. Max Verstappen ist seinerseits auf einer zweiten Aufwärmrunde.

vor 9 Minuten

1. Minute: Q3 gestartet

Q3 ist gestartet und der Kampf um die Pole hat begonnen! Verstappen geht als Erster auf die Strecke. Ihm folgen Norris, Russell, Hadjar und Piastri.

vor 15 Minuten

15. Minute: Q2 beendet

Q2 ist beendet und es reicht am Ende knapp nicht für Nico Hülkenberg für die Teilnahme am Q3. Dem Deutschen fehlen nur drei Tausendstel zu Platz neun bzw. zehn Tausendstel in Richtung Leclerc auf Platz neun. Ausgeschieden sind neben Hülkenberg auch Lawson, Bearman, Bortoleto und Albon.

vor 16 Minuten

14. Minute: Kommt Hülkenberg durch?

Noch bleibt Zeit für Verbesserungen und so sind die Plätze im Q3 noch nicht final verteilt. Auch Hülkenberg wird noch mal zulegen müssen. Als derzeit Siebter ist er in der Gefahrenzone.

vor 19 Minuten

14. Minute: Norris neuer Zweiter

Lando Norris legt im ersten Sektor nicht alles rein, am Ende reicht es aber dennoch zum zweiten Platz, womit er sicher im Q3 sein sollte. Die Tracklimits scheinen gepasst zu haben.

vor 24 Minuten

7. Minute: Neue Bestzeit von Oscar Piastri in Q2

Oscar Piastri markiert eine neue Bestzeit in Q2

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen