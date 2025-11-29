Gleich vier Fahrer vor Start zum Sprint bestraft

Für Nico Hülkenberg reichte es im Sprint-Qualifying immerhin für Q2. Der Deutsche steht heute auf Startplatz 14. Direkt vor ihm landete Teamkollege Gabriel Bortoleto. Überzeugen konnte Williams. Das Team kam mit Carlos Sainz (8) und Alex Albon (10) unter die besten Zehn.
Bei Lewis Hamilton scheint zum Ende der Saison mit Ferrari nur wenig zu gehen und der Brite musste nach dem letzten Platz im Las-Vegas-Qualifying auch in Katar eine Schlappe hinnehmen. Im Sprint-Qualifying schied der siebenfache Weltmeister bereits im Q1 aus. Für den Sprint baute man das Auto um, weshalb er gleich aus der Boxengasse losfahren wird. Selbiges gilt für Lance Stroll und beide Alpine (Gasly/Colapinto).
Am Freitagabend meldete sich in Katar Oscar Piastri zurück. Der McLaren-Pilot sicherte sich im Sprint-Qualifying die Pole. WM-Spitzenreiter Lando Norris musste sich am Ende noch hinter George Russell anstellen und wurde Dritter. Mehr erhofft haben dürfte sich auch Max Verstappen. Der Niederländer landete hinter Fernando Alonso und Teamkollege Yuki Tsunoda auf Platz sechs. Tsunoda dürfte aber wohl keine grosse Hürde darstellen, wenn es um die Positionen geht.
Beim vorletzten Formel-1-Wochenende der Saison 2025 in Katar steht der Sprint auf dem Plan. Um 15:00 Uhr gehen die Autos auf die Einführungsrunde.