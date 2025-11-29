Gleich vier Fahrer vor Start zum Sprint bestraft

Nächste Klatsche und Strafe für Hamilton

Bei Lewis Hamilton scheint zum Ende der Saison mit Ferrari nur wenig zu gehen und der Brite musste nach dem letzten Platz im Las-Vegas-Qualifying auch in Katar eine Schlappe hinnehmen. Im Sprint-Qualifying schied der siebenfache Weltmeister bereits im Q1 aus. Für den Sprint baute man das Auto um, weshalb er gleich aus der Boxengasse losfahren wird. Selbiges gilt für Lance Stroll und beide Alpine (Gasly/Colapinto).