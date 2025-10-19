Norris schnappt sich Leclerc endlich – Verstappen führt klar

"Wenn wir jetzt auf den weichen Reifen wechseln, meinst du, du kommst damit bis zum Ende durch?" wird Oscar Piastri gefragt. "Difficult", also schwierig, vermeldet der WM-Führende. Die taktische Ausrichtung von McLaren ist aber klar zu erkennen.
Leclerc ist momentan der schnellste Pilot auf der Strecke. Er fackelt nicht lang und zieht auch an Oliver Bearman vorbei. Doch es stellt sich die Frage: Halten die Reifen beim Ferrarifahrer oder muss er noch ein zweites Mal an die Box kommen?
"Meine Reifen werden schwieriger", meldet Verstappen an seine Box. Das sieht man zum ersten Mal auch an seinen Rundenzeiten. Im letzten Umlauf konnte Norris eine halbe Sekunde schneller fahren. Dennoch beträgt der Vorsprung von Verstappen solide 10.6 Sekunden.
Charles Leclerc reiht sich auf Rang neun wieder ein. Nach ein paar Runden sind die Reifen warm und Leclerc kann die erste Attacke setzen. Er schnappt sich Nico Hülkenberg, der sich nicht zur Wehr setzt. Leclerc jagt nun Bearman auf Rang sieben.
Kimi Antonelli ist gut drauf und räumt das Feld von hinten auf. Er schnappt sich Colapinto und verkleinert die Lücle zum zweiten Alpine vor ihm. Auf Pierre Gasly fehlen ihm derzeit noch 3.5 Sekunden.
Charles Leclerc kommt an die Box. Vorher kommt es jedoch noch zum Duell zwischen Leclerc und Hamilton. Leclerc lässt auch den Teamkollegen nicht vorbei es kommt beinahe zur Berührung zwischen den beiden Ferraris. Wenige Meter später biegt Leclerc zum Boxenstopp ab.
Einmal Durchatmen für alle Lando Norris Fans. Nach über 20 Runden schafft es Norris endlich an Leclerc vorbei.
Im Positionskampf um Platz zwei musste Norris alles riskieren und kassiert insgesamt drei Track Limits Verwarnung. Sollte Norris noch einmal die Strecke verlassen, droht ihm eine Fünf-Sekunden-Strafe.
Max Verstappen ist eigentlich gar nicht im Bild, denn sein Rennen ist sehr unspektakulär. Dadurch, dass Leclerc sich so breit macht und niemanden vorbeilässt, vergrössert sich sein Vorsprung kontinuirlich. Am Ende von Runde 21 ist die Lücke bereits 9.5 Sekunden gross.
Lando Norris tut sich weiterhin schwer. Jede Runde übt er wieder Druck auf Leclerc aus, er kommt in den Kurven eins und zwei aber einfach nicht vorbei. Dahinter wird die Lücke mit 0.7 Sekunden jedes Mal etwas zu gross. Lewis Hamilton schaut es es sich dahinter mit etwas Abstand genüsslich an.