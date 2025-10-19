Norris schnappt sich Leclerc endlich – Verstappen führt klar

18. Runde: Norris kämpft

Lando Norris tut sich weiterhin schwer. Jede Runde übt er wieder Druck auf Leclerc aus, er kommt in den Kurven eins und zwei aber einfach nicht vorbei. Dahinter wird die Lücke mit 0.7 Sekunden jedes Mal etwas zu gross. Lewis Hamilton schaut es es sich dahinter mit etwas Abstand genüsslich an.