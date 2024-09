Norris vor Verstappen

In der Weltmeisterschaft ist Lando Norris in den letzten Rennen immer näher an Max Verstappen herangerückt und die Startaufstellung für den Grand Prix in Singapur verspricht zusätzliche Spannung. Nach seinem frühen Qualifying-Aus in Baku meldete sich Norris beim Nachtrennen mit einer souveränen Pole-Position eindrucksvoll zurück. Doch auch WM-Leader Max Verstappen dürfte mit seiner Ausgangsposition nicht unzufrieden sein. Von Platz zwei hat er gute Chancen, die Negativserie der letzten Wochen endlich zu durchbrechen. Verstappen wartet seit sieben Rennen auf einen Sieg und stand in den letzten fünf Grands Prix nur einmal auf dem Podium.