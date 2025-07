Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Tag Kategorie Zeit Freitag, 04.07. 1. Freies Training 13.30 Uhr Freitag, 04.07. 2. Freies Training 17.00 Uhr Samstag, 05.07. 3. Freies Training 12.30 Uhr Samstag, 05.07. Qualifying 16.00 Uhr Sonntag, 06.07. Rennen 16.00 Uhr

Mit dem GP von Grossbritannien steht ein legendäres Rennen an. Auf der Strecke in Silverstone, wo die F1 zum ersten Mal bereits 1950 gastierte, geht das letzte Rennen der ersten Saisonhälfte über die Bühne. Letztes Jahr sorgte Lokalmatador Lewis Hamilton mit seinem ersten GP-Sieg nach über zweieinhalb Jahren für eine fast schon kitschige Geschichte.

Dieses Jahr dürfte er kaum um den Sieg mitfahren, zu schlecht waren die bisher gezeigten Leistungen seit seinem Wechsel zu Ferrari auf diese Saison hin. Zuletzt in Spielberg raste er jedoch auf den 4. Rang. Bessere Karten dürfte Landsmann Lando Norris haben, der mit Ausnahme seines Crashs in Kanada nur in Saudi-Arabien nicht auf dem Podest stand und vor Wochenfrist in Österreich den Sieg holte.

Ob ein Brite von ganz oben auf dem Podium den Fans zuwinken wird, zeigt sich am Sonntag ab 16 Uhr.