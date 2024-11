Norris gewinnt dank Stallorder den Sprint

Lando Norris gewinnt den Sprint von Sāo Paulo. Foto: AFP 1/7

1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Max Verstappen (Red Bull)

Das Rennen

Die Stallorder von McLaren greift in São Paulo. Doch das britische Team lässt seinen Spitzenfahrer Lando Norris bis ganz am Schluss zittern. Denn Oscar Piastri geht von der Pole ins Rennen und verteidigt die Spitzenposition lange. Norris wird ungeduldig – und will an seinem Teamkollegen vorbei. «Ich bin mir nicht sicher, was ich hier mache. Ich dachte, wir hätten darüber gesprochen», sagt er wütend am Funk.

In der zweitletzten Runde kommt dann doch die Anweisung an Piastri, er solle Norris vorbeilassen. Der Brite zieht vorbei und sichert sich dann ohne Probleme den Sprint-Sieg in Brasilien.

Dahinter wird es nochmals eng. Denn Verstappen, der zuvor Leclerc überholte, startet einen Angriff auf Piastri. Doch der junge Australier kommt mit einem blauen Auge davon und verteidigt den zweiten Rang gerade noch so. Der McLaren-Doppelsieg ist Tatsache.

Dank des Sprint-Siegs kommt Norris auf 45 Punkte an Verstappen heran. Die beiden Ferrari-Piloten belegen am Ende die Ränge 4 und 5.

Alle Sprint-Sieger 2021 Silverstone: Verstappen Monza: Bottas São Paulo: Bottas 2022 Imola: Verstappen Spielberg: Verstappen São Paulo: Russell 2023 Baku: Pérez Spielberg: Verstappen Spa: Verstappen Katar: Piastri Austin: Verstappen São Paulo: Verstappen 2024 China: Verstappen Miami: Verstappen Spielberg: Verstappen Austin: Verstappen São Paulo: Norris 2021 Silverstone: Verstappen Monza: Bottas São Paulo: Bottas 2022 Imola: Verstappen Spielberg: Verstappen São Paulo: Russell 2023 Baku: Pérez Spielberg: Verstappen Spa: Verstappen Katar: Piastri Austin: Verstappen São Paulo: Verstappen 2024 China: Verstappen Miami: Verstappen Spielberg: Verstappen Austin: Verstappen São Paulo: Norris Mehr

Kick-Sauber

Einmal mehr eine Enttäuschung für das Team aus Hinwil. Zhou wird beim Sprint 17., Bottas einen Rang davor ein. Das Warten auf die ersten WM-Punkte hält an.

Das gab zu reden

Während Max Verstappen Charles Leclerc überholen will, regt sich der Holländer mächtig über die Fehler des Monegassen auf. Denn so verliert er den Anschluss nach vorn. «Come on, Charles. So viele Fehler», macht er sich über Funk lustig.

So gehts weiter

Die Reifen bleiben heiss. Um 19 Uhr steht in São Paulo bereits das Qualifying für den GP vom Sonntag an.